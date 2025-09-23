Franco Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid: derechazo al ángulo ante Levante

El argentino Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid en la victoria parcial sobre Levante por 2 a 0 en el estadio Ciudad de Valencia. El volante argentino, de 18 años, estiró la ventaja del conjunto blanco con un derechazo tras una asistencia de Vinicius y tuvo su estreno en las redes españolas.

Mastantuono necesitó seis partidos, cinco de ellos como titular, para marcar su primer tanto con el Real Madrid. El mediocampista surgido en River recibió en velocidad del brasileño, controló de zurda en el ingreso al área y definió de derecha para poner el 2-0 parcial.

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PlggvMVvsR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

El juvenil argentino no convertía desde el 21 de mayo, cuando había anotado su último gol en el fútbol argentino frente a Platense. Su debut goleador en España se produce en una etapa de adaptación en la que Xabi Alonso le viene dando continuidad como pieza de recambio en el mediocampo.