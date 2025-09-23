Franco Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid: derechazo al ángulo ante Levante

Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
Un pastor evangélico de La Plata cayó tras ser acusado de abusos sexuales contra menores
El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos
La Plata: se conoció el impactante video del doble atropello y fuga en una avenida
VIDEO. "Una sensación única": Máximo, el hijo del "Chavo" Desábato, tras su debut en Estudiantes
Dos repartidores detenidos e incidentes tras el paro en La Plata: qué pasó
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 se va para Ringuelet
Coimas en ANDIS: la oposición avanzó con el dictamen para interpelar a Karina Milei
La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Sarmiento en Junín y dio un paso clave para clasificar en la Zona B
Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años
Fentanilo mortal: un informe del Malbrán confirma graves fallas y compromete al laboratorio
“Episodio de injuria pulmonar, pronóstico reservado”: nuevo y poco alentador parte médico de Thiago Medina
Carmen Barbieri contó qué le dijo Fede Bal sobre sus infames chats con Estefi Berardi y Flor de la V: “Todas"
VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
VIDEO. Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid: derechazo al ángulo ante Levante
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Causa AMIA: la Cámara Federal confirmó el juicio en ausencia a los iraníes y libaneses acusados por el atentado
“Brazilian Day”: el festival más popular de la comunidad brasileña en La Plata llega a Plaza Moreno
Reapareció Mauricio Macri: “Hace un año que no veo a Milei, pero estoy a disposición para ayudar”
"Inadmisible": la Corte Suprema confirmó que el ex gobernador Alperovich seguirá preso por abuso sexual
Piden la opinión de Máximo y Florencia Kirchner: antes de ejecutar el patrimonio de Cristina
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El argentino Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid en la victoria parcial sobre Levante por 2 a 0 en el estadio Ciudad de Valencia. El volante argentino, de 18 años, estiró la ventaja del conjunto blanco con un derechazo tras una asistencia de Vinicius y tuvo su estreno en las redes españolas.
Mastantuono necesitó seis partidos, cinco de ellos como titular, para marcar su primer tanto con el Real Madrid. El mediocampista surgido en River recibió en velocidad del brasileño, controló de zurda en el ingreso al área y definió de derecha para poner el 2-0 parcial.
¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PlggvMVvsR
El juvenil argentino no convertía desde el 21 de mayo, cuando había anotado su último gol en el fútbol argentino frente a Platense. Su debut goleador en España se produce en una etapa de adaptación en la que Xabi Alonso le viene dando continuidad como pieza de recambio en el mediocampo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí