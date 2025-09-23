Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Policiales

Gritos desesperantes y amenazas en otro violento asalto armado en Punta Lara

23 de Septiembre de 2025 | 19:59

Un hombre, de 25 años, fue detenido en las últimas horas en Punta Lara tras una serie de allanamientos realizados por agentes de la DDI (Delegación Ensenada), tras ser acusado de perpetrar un violento robo y además haber intentado cometer una estafa digital.  

El hecho que originó la investigación ocurrió el 13 de septiembre, cuando una joven, de 24 años, denunció haber sido asaltada en el kiosco donde trabajaba, ubicado sobre la calle Almirante Brown, entre 100 y 102. Según relató, un sujeto ingresó al local, cruzó el mostrador y la amenazó con un arma, para luego sustraerle dinero de la recaudación y un celular.

Tras el robo, los investigadores comprobaron que con ese dispositivo los delincuentes intentaron contactar a los números agendados para solicitar transferencias de dinero, aunque la maniobra no se concretó.

Con testimonios y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, la fiscalía interviniente ordenó dos allanamientos en domicilios de Punta Lara: uno en calle 112 entre Almirante Brown y 3, y otro en calle 146 entre 3 y 5. En el primero no se hallaron elementos de interés, mientras que en el segundo se logró la detención del sospechoso en la vía pública.

Durante el procedimiento, efectivos informaron que un grupo de personas comenzó a aglomerarse en el lugar con actitud hostil hacia los uniformados, por lo que se dispuso el inmediato traslado del detenido a sede policial para resguardar la integridad del personal y de los testigos. Posteriormente, con refuerzo de la Superintendencia de Cuerpos, se completó el registro de la vivienda, aunque sin resultados positivos.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía correspondiente y será indagado en las próximas horas. La causa fue caratulada como “robo calificado por empleo de arma de fuego y estafa en grado de tentativa”.

