Carmen Barbieri contó qué le dijo Fede Bal sobre sus infames chats con Estefi Berardi y Flor de la V: “Todas"

Carmen Barbieri habló sobre la relación de diálogo que mantiene con su hijo Fede Bal y la postura que ella tomó cuando salieron a la luz las infidelidades de él a su entonces novia, Sofía Aldrey en 2023.
En una charla distendida con el streamer Martín Cirio, la capocómica mencionó la charla que tuvo con su hijo cuando este le confesó todo lo que había sucedido con su pareja de ese entonces.
Carmen intentó convencerlo de que recapacite y no deje a la mujer que lo acompañó durante su estado de salud más difícil: “Cuando viene y me cuenta ‘mamá, no estoy bien con Sofía’, le digo ‘es la madre de tus hijos’”.
Según recordó, su hijo le contestó con total sinceridad: “‘Sí, es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos, pero no es la mujer que yo elijo para estar. A ver, sos mi mamá, no te puedo decir, pero necesito una mujer que me mueva y me movilice’”. Y agregó: “Le digo ‘Pero no podés dejarla, ella estuvo con vos a tu lado, ella te cuidó, ella te bañó, ella te atendió, ella todo’”
En el relato, Bal le reconoció a su madre sus problemas para mantener una relación monogámica: “Me agarró contra la pared y me hizo así. ‘Me gustan todas, las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes, no menores, pero me gustan todas y las doy. ¿Se merece, Sofía, que yo la cague así?’”
Finalmente, le recomendó a su hijo que lo mejor era distanciarse de Aldrey: “Le dije ‘Lo mejor que podés hacer es separarte’”. Fede Bal protagonizó uno de los escándalos más recordados de la farándula argentina cuando Sofía Aldrey, en venganza por enterarse de que su pareja le fue infiel, filtró unas supuestas conversaciones bizarras de él con distintas mujeres del medio. Entre ellas; Estefi Berardi, Florencia de la V y Lourdes Sánchez.
JSJS Carmen Barbieri le cuenta a Martín Cirio que encaró a Fede Bal cuando engañó a Sofía con Estefi Berardi, Lourdes y Flor de la V— Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) September 23, 2025
"Le dije No podes hacerle esto a Sofía. Ella te cuidó y te bañó. Fede me dijo: ME GUSTAN TODAS. Las gordas, las las enanas, las viejas, todas" pic.twitter.com/4GKTX3ooxv
