Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Espectáculos

Mauro Icardi tiene “decidido” volver al país por una sola razón: por qué peligra su libertad si pisa Argentina

Mauro Icardi tiene “decidido” volver al país por una sola razón: por qué peligra su libertad si pisa Argentina
23 de Septiembre de 2025 | 18:33

Escuchar esta nota

A pesar de mostrarse disfrutando de su relación y su carrera deportiva en Turquía, Mauro Icardi estaría planeando regresar a la Argentina el próximo mes, según informó Facundo Ventura en Empezar el día. Sin embargo, el retorno podría poner en riesgo su libertad.

“Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, contó el panelista. 

El hijo de Luis Ventura mencionó que las videollamadas entre el futbolista y sus hijas volvieron a realizarse con normalidad, por lo que espera poder juntarse con ellas cuando se encuentren en el mismo país: "Las extraña y quiere pasar tiempo con ellas. Esto es lo que más quiere Mauro en este momento”.

Según la información de Ventura, el jugador del Galatasaray tendría planeado dar su versión de los hechos ocurridos con Wanda Nara: “Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”. Si bien no hay nada definido, el periodista mencionó a tres grandes medios de comunicación, entre ellos uno del Grupo Clarín.

¿Podría ir a la cárcel?

Hace poco más de un mes, la Justicia accionó al reclamo de Wanda Nara por la cuota alimentaria y tomó partido por las menores. Así, Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario.

Según contó Laura Ubfal en ese momento, tras ser declarado deudor alimentario, el jugador del Galatasaray “si entra, no puede volver a salir del país”. Por otra parte, las autoridades judiciales le impusieron una multa diaria de U$S 3500. Como si fuera poco, la polémica “Casa de los sueños” quedó embargada. 

Por ello, de querer concretar su deseo de regresar a Argentina, debería abonar hasta el último centavo que adeuda de la cuota alimentaria de las hijas que tiene con Wanda Nara. Será un tema que deberán resolver sus abogadas, Lara Piro y Elba Marcovecchio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Últimas noticias de Espectáculos

Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

“Este gobierno va a pasar a ser el peor de la historia argentina": Víctor Laplace sobre los recortes en cultura

“Episodio de injuria pulmonar, pronóstico reservado”: nuevo y poco alentador parte médico de Thiago Medina

Carmen Barbieri contó qué le dijo Fede Bal sobre sus infames chats con Estefi Berardi y Flor de la V: “Todas"
Deportes
Racing y Vélez empatan sin goles en la definición del rival de Estudiantes vs Flamengo
La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Sarmiento en Junín y dio un paso clave para clasificar en la Zona B
VIDEO. Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid: derechazo al ángulo ante Levante
VIDEO. "Una sensación única": Máximo, el hijo del "Chavo" Desábato, tras su debut en Estudiantes
VIDEO. José Sosa y un consejo para los pibes: "Tienen que sostenerse con constancia, trabajo y humildad"
Policiales
Dos repartidores detenidos e incidentes tras el paro en La Plata: qué pasó
Un pastor evangélico de La Plata cayó tras ser acusado de abusos sexuales contra menores
La Plata: chocaron dos motos de frente y hay dos heridos
La Plata: se conoció el impactante video del doble atropello y fuga en una avenida
Fentanilo mortal: un informe del Malbrán confirma graves fallas y compromete al laboratorio
La Ciudad
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 se va para Ringuelet
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Un enorme basural en una esquina de Villa Elvira
Información General
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla