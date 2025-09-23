Mauro Icardi tiene “decidido” volver al país por una sola razón: por qué peligra su libertad si pisa Argentina

Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
Mauro Icardi volvería a la Argentina en octubre: el riesgo que corre si regresa
A pesar de mostrarse disfrutando de su relación y su carrera deportiva en Turquía, Mauro Icardi estaría planeando regresar a la Argentina el próximo mes, según informó Facundo Ventura en Empezar el día. Sin embargo, el retorno podría poner en riesgo su libertad.
“Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas”, contó el panelista.
El hijo de Luis Ventura mencionó que las videollamadas entre el futbolista y sus hijas volvieron a realizarse con normalidad, por lo que espera poder juntarse con ellas cuando se encuentren en el mismo país: "Las extraña y quiere pasar tiempo con ellas. Esto es lo que más quiere Mauro en este momento”.
Según la información de Ventura, el jugador del Galatasaray tendría planeado dar su versión de los hechos ocurridos con Wanda Nara: “Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”. Si bien no hay nada definido, el periodista mencionó a tres grandes medios de comunicación, entre ellos uno del Grupo Clarín.
Hace poco más de un mes, la Justicia accionó al reclamo de Wanda Nara por la cuota alimentaria y tomó partido por las menores. Así, Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario.
Según contó Laura Ubfal en ese momento, tras ser declarado deudor alimentario, el jugador del Galatasaray “si entra, no puede volver a salir del país”. Por otra parte, las autoridades judiciales le impusieron una multa diaria de U$S 3500. Como si fuera poco, la polémica “Casa de los sueños” quedó embargada.
Por ello, de querer concretar su deseo de regresar a Argentina, debería abonar hasta el último centavo que adeuda de la cuota alimentaria de las hijas que tiene con Wanda Nara. Será un tema que deberán resolver sus abogadas, Lara Piro y Elba Marcovecchio.
