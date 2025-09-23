Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Espectáculos |Despedida a una estrella del cine europeo

Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

La actriz falleció en Francia a los 87 años. Su carrera, que se extendió por más de cinco décadas, la consagró como una de las figuras más recordadas de la pantalla grande, con clásicos inolvidables como Il Gattopardo y 8½

Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
23 de Septiembre de 2025 | 18:46

Escuchar esta nota

Actriz sin haberlo deseado realmente, Claudia Cardinale, fallecida este martes a los 87 años, fue uno de los rostros más cautivadores del cine en los años 60 y 70, una de las intérpretes preferidas de genios como Visconti o Fellini.

Italiana y nacionalizada francesa, pero nacida en La Goulette, cerca de Túnez, el 15 de abril de 1938 de una francesa y un siciliano, Claude Joséphine Rose hablaba francés, árabe y siciliano cuando comenzó a trabajar en el cine italiano.

LE PUEDE INTERESAR

Mauro Icardi tiene “decidido” volver al país por una sola razón: por qué peligra su libertad si pisa Argentina

LE PUEDE INTERESAR

“Este gobierno va a pasar a ser el peor de la historia argentina": Víctor Laplace sobre los recortes en cultura

A los 17 años un concurso de belleza que ganó sin siquiera ser candidata puso su vida patas arriba: "La italiana más bella de Túnez" ganó un viaje al Festival de Cine de Venecia, donde causó sensación entre los directores.

"Yo no quería dedicarme al cine. Era mi hermana la que quería. Pero insistieron tanto (...) que mi padre cedió", confesó en France Inter.

Embarazada tras una violación a los 19 años, abandonó sus sueños de ser maestra y exploradora y se lanzó al cine, con prisa por ganarse la vida y ser independiente.

Madre a escondidas

A los 20 años "me convertí en la heroína de un cuento de hadas, el símbolo de un país cuyo idioma apenas hablaba", escribió la morena actriz en su autobiografía "Mis estrellas".

Pero en los inicios de su carrera doblaron su voz, hasta la película "Fellini ocho y medio" (1963), en la que Federico Fellini le exige que hable en italiano.

Ocultando su embarazo, hizo sus primeras apariciones en la película de detectives "Italian Murder" y en la comedia de culto "Rufufú" (1958) con Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman.

El productor Franco Cristaldi se convirtió en su mentor. Después de dar a luz a escondidas en Londres, convenció a la joven actriz para que confíe el niño a sus padres.

El niño, Patrick, será oficialmente su hermano menor hasta que ella revele la verdad siete años después.

Después de "La chica de la maleta" (1962), el público la bautizó "la novia de Italia".

Tenía 22 años cuando Luchino Visconti le dio una oportunidad en "Rocco y sus hermanos" y repitieron su colaboración en el clásico "El Gatopardo" (1963) junto a Burt Lancaster y Alain Delon.

Al mismo tiempo filmó otra obra maestra, "Fellini Ocho y medio".

"Visconti, detallista, meticuloso como en el teatro, me habló en francés y quería que yo fuera morena con el pelo largo", recordó.

"Fellini, caótico y sin un guión, me hablaba en italiano y me quería rubia con pelo corto. Son las dos películas más importantes de mi vida", declaró la actriz a Le Monde en 2017.

Hollywood la reclamaba, pero esta joven con voz ronca se niega a establecerse en la Meca del cine.

A pesar de todo, sedujo a los estadounidenses con "La pantera rosa" (1963) de Blake Edwards y luego con "El fabuloso mundo del circo" (1964) de Henry Hathaway, con la intepretación de la hija de Rita Hayworth.

Después de "Sandra" de Visconti, donde lució el vestido de novia de la madre del director, actuó como la heroína de "Sucedió una vez en el Oeste" de Sergio Leone (1968).

El napolitano Pasquale Squitieri, su compañero durante casi 30 años, su "único amor" y padre de su hija Claudia, la hizo rodar diez películas desde 1974 hasta 2011.

A lo largo de su carrera recibió el Premio Pasinetti a la Mejor Actriz en 1984 (en Venecia por "Claretta" de Pasquale Squitieri), el León de Oro en 1993 en Venecia y el Oso de Oro en 2002 en Berlín.

Actuó en casi 150 largometrajes

Férreamente opuesta a la cirugía estética, la actriz recomendó en una ocasión a las jóvenes aspirantes no "aceptarlo todo por un papel que pueda dañarte o dar la impresión de venderte".
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Últimas noticias de Espectáculos

Mauro Icardi tiene “decidido” volver al país por una sola razón: por qué peligra su libertad si pisa Argentina

“Este gobierno va a pasar a ser el peor de la historia argentina": Víctor Laplace sobre los recortes en cultura

“Episodio de injuria pulmonar, pronóstico reservado”: nuevo y poco alentador parte médico de Thiago Medina

Carmen Barbieri contó qué le dijo Fede Bal sobre sus infames chats con Estefi Berardi y Flor de la V: “Todas"
La Ciudad
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 se va para Ringuelet
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Un enorme basural en una esquina de Villa Elvira
Deportes
Racing y Vélez definen al rival de Estudiantes vs Flamengo en la Libertadores: hora, formaciones confirmadas y tv
La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Sarmiento en Junín y dio un paso clave para clasificar en la Zona B
VIDEO. Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid: derechazo al ángulo ante Levante
VIDEO. "Una sensación única": Máximo, el hijo del "Chavo" Desábato, tras su debut en Estudiantes
VIDEO. José Sosa y un consejo para los pibes: "Tienen que sostenerse con constancia, trabajo y humildad"
Policiales
Un pastor evangélico de La Plata cayó tras ser acusado de abusos sexuales contra menores
La Plata: chocaron dos motos de frente y hay dos heridos
La Plata: se conoció el impactante video del doble atropello y fuga en una avenida
Fentanilo mortal: un informe del Malbrán confirma graves fallas y compromete al laboratorio
Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años
Información General
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Prorrogan la Emergencia Agropecuaria en Buenos Aires: en qué ciudades y cómo se encuentran
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla