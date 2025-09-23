"Una sensación única": Máximo, el hijo del "Chavo" Desábato, tras su debut en Estudiantes

Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
El joven Máximo Desábato compartió sus emociones tras su debut en Primera División con un triunfo ante Defensa y Justicia. El defensor describió el encuentro como "algo soñado" y se refirió al desafío del Pincha del próximo jueves ante Flamengo: "Hay muchas chances, la serie está abierta y tenemos la cancha, la gente a nuestro favor".
"Si lo pensaba de otra manera, no había chance que pase", expresó el pibe tras el debut. En esa línea, profundizó: "Así es el fútbol, las cosas se dan, las oportunidades están y lo importante es saber aprovecharlas. Estar preparado para eso".
Al reflexionar sobre el momento, Desábato aseguró que "fue una sensación única" y valoró: "única porque pocas veces la voy a vivir, un debut en casa con tu gente ganando, jugando bien, algo especial".
Consultado sobre las instrucciones recibidas para el encuentro, el defensor reveló lo que le pidió Eduardo Domínguez: "Tranquilidad, que juegue simple, no arriesgue y que haga lo que venía haciendo prácticamente". Sobre su padre, el joven mencionó: "Me dio tranquilidad, tampoco me habló mucho porque no quería estar muy encima. Me da tranquilidad diciéndome que lo haga como lo venía haciendo en reserva, que estaba preparado. Todavía no hablé, pero ahora lo voy a ver".
El debut estuvo cerca de ser perfecto, ya que casi culmina con un gol. Respecto a esa jugada, comentó: "Sí, estuvo cerca, me la sacó justo. Pero bueno, la próxima entrará".
El apoyo de los jugadores de experiencia fue inmediato. Desábato relató: "Sí, me felicitaron, me dijeron que lo hice muy bien, que tengo que seguir por este camino serio, concentrado, como lo como lo hice".
