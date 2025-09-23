Por el robo a Pampita ya hay ocho detenidos: seis chilenos, un colombiano y un venezolano

Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
Robo a Pampita ya hay ocho detenidos: seis chilenos, un colombiano y un venezolano
Esta tarde, la investigación por el robo a Pampita en su casa de Barrio Parque este fin de semana, tuvo allanamientos, vehículos secuestrados y ocho detenidos, todos ellos extranjeros.
Así lo informó el periodista Mauro Szeta, quien detalló que personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó un domicilio en avenida Callao al 100. A su vez, también se allanó un hotel ubicado en Callao 44, donde se encontraron pertenencias de la modelo.
Los detenidos por robo a Carolina Ardohain son ocho en total: seis chilenos, un colombiano y un venezolano. Se secuestraron dos vehículos durante el procedimiento.
Gracias a las cámaras de seguridad, efectivos policiales ubicaron el auto de apoyo que habrían utilizado para escapar. El hotel allanado sería el lugar donde se escondían los acusados.
