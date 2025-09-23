“Episodio de injuria pulmonar, pronóstico reservado”: Thiago Medina y un nuevo parte médico poco alentador

Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
Daniela Celis, ex pareja de Thiago Medina, reveló que el joven atraviesa un “episodio de injuria pulmonar” a más de dos semanas de su internación, causada por un fuerte accidente automovilístico que lo llevó a permanecer en la Unidad de Terapia Intensiva.
En un nuevo parte médico, la influencer reveló que el padre de gemelas de un año y medio de edad, cursa el episodio de daño en el pulmón causado por una infección, “bajo cobertura antibiótica”.
Asimismo, la madre de las hijas de Thiago y también ex participante de Gran Hermano, reveló que Medina continúa “sin requerimiento de drogas para mantener la presión". Al tiempo en que destacó la evolución de su salud.
“Se resolvió la atelectasia con kinesioterapia”, escribió la joven al referirse al diagnóstico que indica el colapso de una parte o todo el pulmón que impide que se expandan completamente los sacos de aire.
“El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, concluyó Celis en una nueva historia de Instagram de la misma manera que mantiene informados a sus seguidores desde el accidente.
