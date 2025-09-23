Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas, granos y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Deportes

La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Sarmiento en Junín y dio un paso clave para clasificar en la Zona B

La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Sarmiento en Junín y dio un paso clave para clasificar en la Zona B
23 de Septiembre de 2025 | 18:03

Escuchar esta nota

Con goles de Jorge De Asís y Cayetano Bolzán, uno en cada etapa, la Reserva albiazul derrotó 2 a 0 a Sarmiento como visitante y dio un paso importante para clasificar entre los ocho primeros del Grupo B. El Lobo llegó a las 19 unidades y está quinto en su zona.

Gimnasia fue superior y cimentó la victoria en su potencial ofensivo. El primer tanto nació de la pegada de Nicolás Barros Schelotto, que tiró olímpico un córner desde la derecha que casi se mete contra el ángulo y el rebote lo empujó al gol Jorge De Asís, el goleador del equipo.

En el complemento, al inicio, el Tripero sepultó cualquier intento de reacción en el local, ya que Santino López García -otro de buen partido- recibió un pase filtrado, desbordó sobre la derecha y le sirvió el gol a Cayetano Bolzán que entró por el medio y anticipó a los defensores para marcar el 2 a 0 que sería definitivo.

Con la ventaja, el Lobo tuvo algunas chances para aumentar y Sarmiento fue por el descuento, pero chocó con la solidez de Juan Cruz Cortazzo y un buen partido del arquero Kadijevic.

El equipo de Fernando Zaniratto salió al campo del Eva Perón con Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto; Santino López García, Cayetano Bolzán, Brian Croce; Jorge De Asís.

En el complemento, lo cambios fueron Leonel Troncoso por Croce, Lautaro Napolitano entró por Bolzán, Bautista Reinhardt ingresó en lugar de Aguiar y Santino Primante reemplazó a De Asís.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid: derechazo al ángulo ante Levante

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. "Una sensación única": Máximo, el hijo del "Chavo" Desábato, tras su debut en Estudiantes
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Defensa y Justicia

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

VIDEO.- Con la mente en la Copa, Estudiantes volvió al triunfo

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Últimas noticias de Deportes

Racing y Vélez empatan sin goles en la definición del rival de Estudiantes vs Flamengo

VIDEO. Mastantuono convirtió su primer gol en el Real Madrid: derechazo al ángulo ante Levante

VIDEO. "Una sensación única": Máximo, el hijo del "Chavo" Desábato, tras su debut en Estudiantes

VIDEO. José Sosa y un consejo para los pibes: "Tienen que sostenerse con constancia, trabajo y humildad"
Policiales
VIDEO. Dos repartidores detenidos e incidentes tras el paro en La Plata: qué pasó
Un pastor evangélico de La Plata cayó tras ser acusado de abusos sexuales contra menores
La Plata: chocaron dos motos de frente y hay dos heridos
La Plata: se conoció el impactante video del doble atropello y fuga en una avenida
Fentanilo mortal: un informe del Malbrán confirma graves fallas y compromete al laboratorio
Espectáculos
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
Mauro Icardi tiene “decidido” volver al país por una sola razón: por qué peligra su libertad si pisa Argentina
“Este gobierno va a pasar a ser el peor de la historia argentina": Víctor Laplace sobre los recortes en cultura
“Episodio de injuria pulmonar, pronóstico reservado”: nuevo y poco alentador parte médico de Thiago Medina
Carmen Barbieri contó qué le dijo Fede Bal sobre sus infames chats con Estefi Berardi y Flor de la V: “Todas"
Política y Economía
Coimas en ANDIS: la oposición avanzó con el dictamen para interpelar a Karina Milei
Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
"Inadmisible": la Corte Suprema confirmó que el ex gobernador Alperovich seguirá preso por abuso sexual
El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos
Causa AMIA: la Cámara Federal confirmó el juicio en ausencia a los iraníes y libaneses acusados por el atentado
La Ciudad
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 se va para Ringuelet
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Un enorme basural en una esquina de Villa Elvira

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla