La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Sarmiento en Junín y dio un paso clave para clasificar en la Zona B

Con goles de Jorge De Asís y Cayetano Bolzán, uno en cada etapa, la Reserva albiazul derrotó 2 a 0 a Sarmiento como visitante y dio un paso importante para clasificar entre los ocho primeros del Grupo B. El Lobo llegó a las 19 unidades y está quinto en su zona.

Gimnasia fue superior y cimentó la victoria en su potencial ofensivo. El primer tanto nació de la pegada de Nicolás Barros Schelotto, que tiró olímpico un córner desde la derecha que casi se mete contra el ángulo y el rebote lo empujó al gol Jorge De Asís, el goleador del equipo.

En el complemento, al inicio, el Tripero sepultó cualquier intento de reacción en el local, ya que Santino López García -otro de buen partido- recibió un pase filtrado, desbordó sobre la derecha y le sirvió el gol a Cayetano Bolzán que entró por el medio y anticipó a los defensores para marcar el 2 a 0 que sería definitivo.

Con la ventaja, el Lobo tuvo algunas chances para aumentar y Sarmiento fue por el descuento, pero chocó con la solidez de Juan Cruz Cortazzo y un buen partido del arquero Kadijevic.

El equipo de Fernando Zaniratto salió al campo del Eva Perón con Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto; Santino López García, Cayetano Bolzán, Brian Croce; Jorge De Asís.

En el complemento, lo cambios fueron Leonel Troncoso por Croce, Lautaro Napolitano entró por Bolzán, Bautista Reinhardt ingresó en lugar de Aguiar y Santino Primante reemplazó a De Asís.