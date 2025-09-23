La China Suárez volvió a Argentina y explotó contra Yanina Latorre: "Sigue sin aprender"

La China Suárez volvió a Argentina tras instalarse en Turquía con Mauro Icardi y no tardó un día en ser la protagonista de un nuevo enfrentamiento mediático. Esta vez, a su juego llamaron a Yanina Latorre.

La novia de Icardi se dejó ver en varios lugares durante su llegada al país, desde la casa de Benjamín Vicuña hasta en el restaurante Gardiner. A su vez, compartió imágenes desde la casa de los sueños.

Sin embargo, parece que le duró poco la paz que reflejaba en redes sociales. Es que esta tarde se ocupó de liquidar a Yanina Latorre, a quién acusó de exponer su intimidad sin pensar en los menores de edad que hay involucrados.

Todo explotó tras la historia de la mujer de Latorre, quién escribió en Instagram: “A todo esto arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado y después llegó el camión de mudanzas”.

Con una captura de pantalla de esa historia, la ex de Benjamín Vicuña apuntó contra la panelista: “En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio a dos casas, los ataron, robaron preguntando "¿cuál es la casa de la China Suárez?". Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito”.

“Te seguís cagando en tres menores de edad. Después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos”, cerró Suárez. La respuesta, lejos de hacerse esperar, llegó por Twitter.

“Esta caradura, otra que expone toda su vida. Muestra casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. ¡Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no se lee! Ah, pero la culpable soy yo. Me tienen podrida”, cerró Latorre.