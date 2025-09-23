Racing vs Vélez, por la Libertadores.- La Academia y el Fortín empatan sin goles en el Cilindro

Préstamo, crédito y cifras: qué se sabe del nuevo préstamo de EE.UU para Argentina
Racing y Vélez empatan sin goles en el Cilindro de Avellaneda, en el partido revancha de los cuartos de final de Libertadores. La Academia parte con una ventaja mínima de 1-0, tras ganar en Liniers con el gol de Adrián Martínez en el complemento.
A los cinco minutos, Elías Gómez le comete falta a Adrián "Maravilla" Martínez, pero el árbitro Ostojich sancionó una infracción previa del jugador de Racing.
El uruguayo Esteban Ostojich será el encargado de impartir justicia, mientras que su compatriota Andrés Cunha lo secundará en el VAR. Televisa Fox Sports.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto
Hora: 19.00
TV: Fox Sports
Arbitro: Esteban Ostojich
Estadio: Presidente Perón
