Racing vs Vélez, por la Libertadores.- La Academia y el Fortín empatan sin goles en el Cilindro

racing y vélez se miden desde las 19 en el partido revancha / afp

Racing y Vélez empatan sin goles en el Cilindro de Avellaneda, en el partido revancha de los cuartos de final de Libertadores. La Academia parte con una ventaja mínima de 1-0, tras ganar en Liniers con el gol de Adrián Martínez en el complemento.

A los cinco minutos, Elías Gómez le comete falta a Adrián "Maravilla" Martínez, pero el árbitro Ostojich sancionó una infracción previa del jugador de Racing.

El uruguayo Esteban Ostojich será el encargado de impartir justicia, mientras que su compatriota Andrés Cunha lo secundará en el VAR. Televisa Fox Sports.

Formaciones de Racing vs Vélez:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto

Hora: 19.00

TV: Fox Sports

Arbitro: Esteban Ostojich

Estadio: Presidente Perón