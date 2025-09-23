Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Carrefour se va de Argentina: los siete candidatos que pueden quedarse con las sucursales
23 de Septiembre de 2025 | 20:47

El Deutsche Bank, designado como agente para la venta de la operación local de la cadena francesa, ya recibió siete propuestas no vinculantes para adquirir Carrefour Argentina. De esas ofertas, tres provienen de operadores del rubro ya establecidos en el país, y las otras cuatro de fondos de inversión interesados en ingresar al sector. 

La entidad financiera evaluará en las próximas horas cuáles de esas propuestas continuarán en carrera y cuáles quedarán descartadas. Los candidatos seleccionados deberán avanzar hacia una etapa de due diligence, es decir, una auditoría exhaustiva de los números y activos de la cadena, como paso previo a presentar ofertas vinculantes.

Entre los interesados se destacan grandes nombres del comercio nacional y fondos internacionales. Allí, se destacan: 

  • Coto: la cadena de supermercados local mostró su interés en quedarse con los locales más grandes e hipermercados. 

  • Grupo GDN (Changomás / De Narváez): ya con experiencia tras adquirir Walmart Argentina, se perfila como uno de los candidatos con mayor capacidad para absorber la operación. 

  • La Anónima: la cadena patagónica controlada por la familia Braun aparece entre los interesados, con posible intención de expandir su presencia territorial. 

  • Inverlat: el fondo dueño de Havanna es otro de los que suenan fuerte para presentar oferta. 

  • Mercado Libre: aparece en los listados como uno de los potenciales compradores, especialmente considerando su incipiente apuesta por el negocio alimentario en Argentina. 

  • Grupo One: otro nombre que se menciona; empresarios con experiencia en retail o inversiones relacionadas podrían estar evaluando sumarse. 

  • Newsan (y su dueño): también aparece como uno de los interesados, aunque con más incertidumbre respecto de sus posibilidades concretas.

 

