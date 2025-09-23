Carrefour se va de Argentina: los siete candidatos que pueden quedarse con las sucursales

El Deutsche Bank, designado como agente para la venta de la operación local de la cadena francesa, ya recibió siete propuestas no vinculantes para adquirir Carrefour Argentina. De esas ofertas, tres provienen de operadores del rubro ya establecidos en el país, y las otras cuatro de fondos de inversión interesados en ingresar al sector.

La entidad financiera evaluará en las próximas horas cuáles de esas propuestas continuarán en carrera y cuáles quedarán descartadas. Los candidatos seleccionados deberán avanzar hacia una etapa de due diligence, es decir, una auditoría exhaustiva de los números y activos de la cadena, como paso previo a presentar ofertas vinculantes.

Entre los interesados se destacan grandes nombres del comercio nacional y fondos internacionales. Allí, se destacan: