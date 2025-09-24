Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Triple femicidio: se conocieron los resultados de las autopsias

24 de Septiembre de 2025 | 18:41

Escuchar esta nota

El resultado preliminar de las autopsias a los cuerpos de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes encontradas muertas en Florencio Varela, revelaron que los crímenes fueron cometidos en cadena.

Las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un "corte transversal" en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver, según informó el canal TN.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.

