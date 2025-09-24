Corte en 7 y 50 y Gobernación: marchan en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió hoy que “el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones y ejerce además todas las formas de la violencia machista”, en referencia al tripe crimen en Florencio Varela de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.
Kicillof sostuvo desde sus redes sociales “todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA”.
“Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”, añadió.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que los crímenes fueron “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14.
El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado y dijo que “hay más personas involucradas”.
Los cuerpo hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre.
La respuesta del mercado: bajó el dólar y subieron bonos y acciones
“Pasamos a ser rehenes”: Martín Lousteau sobre el rescate de Donald Trump
Ahora, la Policía busca intensamente a un peruano líder de una organización delictiva que trafica drogas en el barrio 1-11-14 y en otros lugares de Flores, zona en la que las tres jóvenes asesinadas, según la denuncia de sus familiares, ejercían habitualmente la prostitución.
