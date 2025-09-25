La previa de Estudiantes - Flamengo: recibimiento histórico, operativo y el pedido a los hinchas

¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento a puro rojo y blanco para esta tarde en las afueras del Estadio UNO para cuando llegue el plantel, en la previa del partido de vuelta por cuartos de final de Copa Libertadores ante Flamengo desde las 21.30 hs.
En las últimas horas, desde Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informaron cómo será el operativo de seguridad y reiteraron la prohibición de ingresar a la cancha con cualquier tipo de fuego artificial, que podría impulsar una sanción contra el club.
En este sentido, y en el marco de versiones que circularon en los últimos días sobre un recibimiento a los jugadores albirrojos desde dentro del estadio, la banda de Los Leales compartieron un comunicado: “Desmentimos categóricamente el texto que circula en referencia al recibimiento dentro del estadio, donde incita al uso de bengalas, humo y pirotecnia”.
“Seguramente sea fogoneado por gente ajena al club para perjudicar a la institución”, insistieron. Y cerraron: “No se permiten bengalas de ningún tipo, ni pirotecnia. El único recibimiento organizado y coordinado con el club es el recibimiento al plantel sobre calle 1”.
En tanto, desde “La Popu unida”, quienes coordinan y llevan adelante estos recibimientos, reiteraron: “19 hs, 1 y 53. ¿Prendemos fuego la ciudad? Si, prendemos fuego todo. Si esto fue una local, no te imaginas lo que se viene. Todos juntos”.
En los principales accesos habrá controles policiales con colaboración de agentes de tránsito municipal en las zonas aledañas al estadio. Los cortes se llevarán a cabo en las siguientes intersecciones: 1 y 53; 2 y 55; 2 y 56; 2 y 57; 2 y 58; 1 y 57, 1 y 59, en la zona del Bosque con controles sobre Av. Iraola, Calleja Prossi, y sobre Cuccolo.
APreViDe informó que el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro contará con la participación de 470 efectivos, 250 agentes de seguridad privada, 120 trabajadores de Utedyc, servicio médico con 5 ambulancias, y 31 socorristas en el escenario deportivo. La apertura de puertas del estadio será a las 18.30hs.
Como el encuentro se realizará con la presencia de ambos públicos. En ese sentido APreViDe sugirió a los simpatizantes concurrir temprano al estadio para un ingreso fluido y seguro. Se realizarán controles de entradas, carnet y DNI en los accesos. Además, se ejercerá el Derecho de Admisión, con el uso de teléfonos inteligentes.
El público de Flamengo (vendió unas 1500 entradas) se ubicará en el codo de 57 y 115. Ingresarán desde la bajada de Autopista, tomando avenida 122 hasta 52 y luego por Av. Centenario.
APreViDe solicitó evitar expresiones racistas y expresiones o actitudes discriminatorias durante el encuentro. En el caso de detectar conductas indebidas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.
Se recuerda a los hinchas los elementos terminantemente prohibidos en el ingreso al Estadio UNO:
- Pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.
- Banderas que obstruyan carteles de señalización.
* Banderas con asta.
* Objetos contundentes de cualquier tipo.
* Cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio, racista o xenófobo.
* Papelitos, rollos de papel o cualquier elemento para arrojar al campo de juego.
