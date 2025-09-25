Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy la tarjeta del CARTONAZO gratis con EL DIA: podés ganar un auto 0km o $20 millones

Deportes

La previa de Estudiantes - Flamengo: recibimiento histórico, operativo y el pedido a los hinchas

La previa de Estudiantes - Flamengo: recibimiento histórico, operativo y el pedido a los hinchas
25 de Septiembre de 2025 | 14:28

Escuchar esta nota

Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento a puro rojo y blanco para esta tarde en las afueras del Estadio UNO para cuando llegue el plantel, en la previa del partido de vuelta por cuartos de final de Copa Libertadores ante Flamengo desde las 21.30 hs. 

En las últimas horas, desde Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informaron cómo será el operativo de seguridad y reiteraron la prohibición de ingresar a la cancha con cualquier tipo de fuego artificial, que podría impulsar una sanción contra el club. 

En este sentido, y en el marco de versiones que circularon en los últimos días sobre un recibimiento a los jugadores albirrojos desde dentro del estadio, la banda de Los Leales compartieron un comunicado: “Desmentimos categóricamente el texto que circula en referencia al recibimiento dentro del estadio, donde incita al uso de bengalas, humo y pirotecnia”. 

“Seguramente sea fogoneado por gente ajena al club para perjudicar a la institución”, insistieron. Y cerraron: “No se permiten bengalas de ningún tipo, ni pirotecnia. El único recibimiento organizado y coordinado con el club es el recibimiento al plantel sobre calle 1”.

En tanto, desde “La Popu unida”, quienes coordinan y llevan adelante estos recibimientos, reiteraron: “19 hs, 1 y 53. ¿Prendemos fuego la ciudad? Si, prendemos fuego todo. Si esto fue una local, no te imaginas lo que se viene. Todos juntos”. 

Cortes y accesos

En los principales accesos habrá controles policiales con colaboración de agentes de tránsito municipal en las zonas aledañas al estadio. Los cortes se llevarán a cabo en las siguientes intersecciones: 1 y 53; 2 y 55; 2 y 56; 2 y 57; 2 y 58; 1 y 57, 1 y 59, en la zona del Bosque con controles sobre Av. Iraola, Calleja Prossi, y sobre Cuccolo.

Operativo de seguridad

APreViDe informó que el operativo de seguridad dispuesto para el encuentro contará con la participación de 470 efectivos, 250 agentes de seguridad privada, 120 trabajadores de Utedyc, servicio médico con 5 ambulancias, y 31 socorristas en el escenario deportivo. La apertura de puertas del estadio será a las 18.30hs.

Como el encuentro se realizará con la presencia de ambos públicos. En ese sentido APreViDe sugirió a los simpatizantes concurrir temprano al estadio para un ingreso fluido y seguro. Se realizarán controles de entradas, carnet y DNI en los accesos. Además, se ejercerá el Derecho de Admisión, con el uso de teléfonos inteligentes.

El público de Flamengo (vendió unas 1500 entradas) se ubicará en el codo de 57 y 115. Ingresarán desde la bajada de Autopista, tomando avenida 122 hasta 52 y luego por Av. Centenario.

APreViDe solicitó evitar expresiones racistas y expresiones o actitudes discriminatorias durante el encuentro. En el caso de detectar conductas indebidas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.

Se recuerda a los hinchas los elementos terminantemente prohibidos en el ingreso al Estadio UNO:

- Pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.

- Banderas que obstruyan carteles de señalización.

* Banderas con asta.

* Objetos contundentes de cualquier tipo.

* Cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio, racista o xenófobo.

* ⁠Papelitos, rollos de papel o cualquier elemento para arrojar al campo de juego.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?
+ Leidas

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

Los memes más divertidos por la caída de River en Brasil y el alocado baile de Davo Xeneize

Confirman que los asesinatos y las torturas fueron transmitidas en vivo por Instagram

VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido

Día del Empleado de Comercio: cuándo es feriado, qué negocios cierran y cuánto se paga si se trabaja

Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes va por la hazaña ante Flamengo: formaciones, hora y TV

Agustín Creevy, ahora la H no es muda: la nueva faceta del gran Puma, recorriendo La Plata y el mundo con vlogs

Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"

Bem-vindos a La Plata: así pasó la noche Flamengo, entre fuegos artificiales y mucho ruido
La Ciudad
Pérdida de agua y falta de presión en una zona de Los Hornos
El Tren Roca a La Plata otra vez funcionando a 30 km/h por medida de fuerza
¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
Repelentes, prevención y más: activan en La Plata la campaña contra el dengue
“Es una satisfacción inmensa”: habló uno de los dueños de la agencia de la Región que vendió el Quini 6
Policiales
La tragedia del fentanilo contaminado: preventiva a García Furfaro y lo embargaron por un billón de pesos
"Quedó abajo de la camioneta": fuerte choque entre una camioneta y una moto en La Plata
Misterioso mensaje de la hermana de Lara en Instagram: "Tiros" y  "Yo también la perdí"
Autos secuestrados, cinco detenidos y un arsenal de armas: desbarataron a una banda acusada de múltiples entraderas en La Plata
VIDEO.- Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias
Espectáculos
Cami Homs deslumbró en Miami: maternidad, moda y disfrute familiar en un “dump” lleno de color
Juicio por supuesta defraudación al Estado: Andrea del Boca fue absuelta  
Bombazo: se casa Nicolás Cabre, fecha, lugar y fiesta a lo grande
Desgarrador mensaje de Daniela Celis por Thiago Medina: "Estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá"
Ángel de Brito destrozó a Flor Vigna: “Ridícula, mosquita muerta y caradura"
Política y Economía
Revuelo, policía e insultos en la puerta de Carajo: increparon a Lilia Lemoine y saltó Tronco y el "Gordo Leyes" a defenderla
El triple femicidio de Varela provocó una fuerte polémica en el Concejo Deliberante local
Tandil inicia la 8va Fiesta del Picapedrero con actividades culturales y comunitarias
Tandil: reclaman accesibilidad en clínicas y consultorios privados
Trabajadores del Frigorífico Anselmo afrontan pedido de quiebra en Tres Arroyos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla