Policiales

La tragedia del fentanilo contaminado: preventiva a García Furfaro y lo embargaron por un billón de pesos

La tragedia del fentanilo contaminado: preventiva a García Furfaro y lo embargaron por un billón de pesos
25 de Septiembre de 2025 | 14:47

El juez federal de La Plata, Ernesto Krepak procesó a 17 sospechosos de haber tenido algún grado de participación en la fabricación y distribución del fentanilo contaminado.

Los acusados son ejecutivos de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, vinculados a la muerte de 96 pacientes.

A la cabeza de los procesamientos está el propietario de las empresas Ariel García Furfaro a quien le dictaron un embargo de un billón de pesos.

EN DESARROLLO

