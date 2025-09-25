Revuelo, policía e insultos en la puerta de Carajo: increparon a Lilia Lemoine y saltó Tronco y el "Gordo Leyes" a defenderla

¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
Escuchar esta nota
La diputada Lilia Lemoine publicó este jueves un video en el que se a un repartidor que se habría acercó de manera violenta y comenzó un fuerte intercambio verbal. En las imágenes que circularon en redes se ve cómo Sergio ”Tronco" Figliuolo también dirigente de La Libertad Avanza, se involucra para defenderla. El momento fue registrado en video y generó una ola de reacciones en la plataforma de X.
La situación se desató en la vía pública cuando la diputada Lilia Lemoine fue abordada por un repartidor de Rappi a la salida de su programa radial. En el video se observa un intercambio cargado de insultos y tensión. Según el testimonio de la propia legisladora, se trató de una agresión directa y destacó: “Menos mal que había un policía”, haciendo referencia a la intervención de un efectivo que se encontraba en la zona.
El hecho no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios compartieron el fragmento del video en el que se la ve discutiendo con el repartidor, mientras Tronco intenta calmar la situación. Ambos diputados forman parte de La Libertad Avanza y estaban saliendo juntos del estudio cuando se produjo el alte servicio
A los pocos minutos de publicado, el clip generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios apoyaron a la legisladora y destacaron la actitud de Tronco, mientras que otros se burlaron del episodio con comentarios irónicos. Uno de los mensajes decía: “Jajajaja ¿a quién van a fajarse esos dos pan tristes?”, mientras que otro posteó: “Los K están que rabian porque Milei con cero retenciones al agro los dejó fuera de juego”.
La escena se convirtió rápidamente en tendencia, alimentada por el tono provocador del cruce y el contexto político que atraviesa el país. La alianza de Javier Milei con Donald Trump, sumado a las últimas medidas económicas, también fue tema de conversación en medio de las repercusiones.
Un kuka me atacó... pero no sabía que estaban @tronco y @GordoLeyes saliendo de los estudios de @CarajoStream ... menos mal que había un policía y lo salvó! pic.twitter.com/GibIo6qK39— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) September 25, 2025
