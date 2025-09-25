Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

El drama del hijo de Natacha Jaitt: denunció a su tío por golpes y estuvo viviendo en un hogar de huérfanos

El drama del hijo de Natacha Jaitt: denunció a su tío por golpes y estuvo viviendo en un hogar de huérfanos
25 de Septiembre de 2025 | 15:48

Escuchar esta nota

El hijo de Natacha Jaitt, Valentino, habló con la periodista Fernanda Iglesias para el programa Puro Show desde su casa en Villa Urquiza, donde vivió junto a su madre y luego con su tío Ulises Jaitt, aunque a sus 16 años decidió escaparse.

A los 19 años, el joven se animó a contar la verdadera historia, ya que la Justicia lo escuchó y hoy logró regresar a la casa de su madre y echar a su tío, quien ahora tiene una orden perimetral.  Su padre, el actor Adrián Yospe, murió cuando era pequeño y, como quedó huérfano, estuvo viviendo en un hogar donde le dieron las herramientas para poder dar el paso y animarse a denunciar a Ulises.

"A mi tío siempre lo dejé bien parado, pero la realidad es distinta. Él siempre fue violento, era demasiado violento conmigo. Sufrí su mano dura en mi niñez y adolescencia", contó Valentino. "Mi madre no estaba tan pendiente de lo que pasaba con Ulises porque trabajaba mucho. Son cosas que Ulises hacía cuando ella no estaba presente, yo vivía bajo manipulación de él. Empezó con cachetadas, si me portaba más de tres veces mal, a la cuarta me cagaba a trompadas", explicó.

"Decía que era la forma de educación de mi abuelo. Me agarraba de los pelos, me arrastraba por toda la casa, me ha pegado con cinturón, me ha dejado lesiones en la cara, me dejaba en el baño con agua fría, me partió un palo de escoba en la espalda, estuve dos semanas rengo, se cagaba de risa y me decía que lo tenía que bancar, vivía con demasiada amenaza, yo creí que lo que me hacía estaba bien y que yo me lo merecía. Viví muchos años bajo sus alas demoníacas", reveló el joven.

"Iba a la escuela, pero si me pegaba, faltaba. Tenía lesiones, si me veían iban a denunciarlo. Siempre intentó escapar de las denuncias, el tipo tiene miedo que hable de todo lo que me hizo. Me encerraba, no me dejaba ver a mis amigos. Me destrozaba la habitación, me ha roto 6 celulares. Era muy violento, se cagaba a trompadas con un par de personas saliendo de joda", detalló.

“A los 16, me escapé de mi casa y me fui a un hogar de la colectividad judía, empecé con un psicólogo en el colegio, que se había dado cuenta de lo que me pasaba. Hice la denuncia porque quería paz mental y física. A pesar de que me cagaba a trompadas, yo lo amaba. No lo quiero volver a ver, espero que lo cancelen, perdí muchos años de mi vida por él. Si mi vieja viera todo lo que me hizo Ulises, él no estaría vivo”, concluyó Valentino.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

