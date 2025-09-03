Sin anuncios de lluvias en Quilmes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un miércoles con niebla en las primeras horas y cielo entre mayor y parcialmente nublado, junto con temperaturas de entre 7 y 20 grados, en la previa al regreso de la ola polar.

Al respecto, el SMN prevé que el jueves ya tenga temperaturas cercanas a los 0 grados, haciéndose sentir ese descenso térmico. Se anticipa una jornada con cielo algo nublado, una mínima de 3 y una máxima de 12.

El viernes podría ser la jornada más fría de la semana en el AMBA, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 de máxima.

El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.