Rescatan con vida a un hombre arrollado por un tren en Quilmes

Un hombre fue rescatado con vida esta mañana en el centro de Quilmes, luego de ser embestido por un tren de la línea Roca. El incidente, que generó conmoción entre los testigos, ocurrió en el cruce de vías de Primera Junta.

El suceso tuvo lugar en la barrera de Primera Junta, donde, según las primeras informaciones, el hombre fue alcanzado por una formación ferroviaria. Personal de los Bomberos Voluntarios de Quilmes, junto a efectivos policiales, acudieron de inmediato al lugar para realizar las tareas de rescate.

El herido, que presentaba múltiples golpes y cortes profundos, fue estabilizado por médicos del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Debido al incidente, el servicio de trenes se vio afectado, con la formación detenida en la zona y los pasajeros evacuados. Esto generó importantes demoras en la línea Roca que se extendieron durante aproximadamente una hora.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias del hecho para esclarecer lo sucedido, y se evalúa si el incidente pudo haber sido un intento de quitarse la vida.