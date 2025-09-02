Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

El Instituto Santa María de Quilmes organiza una nueva colecta de sangre

3 de Septiembre de 2025 | 10:11

El Instituto Santa María, ubicado en la calle 880 N° 4531 de Villa La Florida, ha anunciado una nueva jornada de donación de sangre. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre, entre las 8 y las 11:30 horas, en colaboración con el equipo de Hemoterapia del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

Esta iniciativa, que se enmarca en el proyecto institucional "Donar sangre es dar vida", busca repetir el éxito de la campaña del año pasado, fomentando la participación de toda la comunidad. El proyecto nació en junio de 2024 en el nivel secundario de la institución y cuenta con la coordinación de la dirección, docentes, preceptores y estudiantes. La propuesta solidaria no se limita a la secundaria, ya que involucra activamente a los niveles inicial y primario, con el objetivo de consolidar valores de solidaridad y compromiso social.

Como parte de la preparación para esta jornada, la comunidad educativa participó el pasado 28 de agosto en una capacitación a cargo de Noelia y Malen, integrantes del servicio de Hemoterapia del Hospital Iriarte, quienes brindaron información detallada sobre la importancia de la donación de sangre y su impacto positivo en la salud pública.

Desde la institución educativa, se destaca que el propósito de esta campaña va más allá de la colecta en sí misma, ya que busca generar conciencia sobre la necesidad de construir espacios de encuentro y sensibilización en torno a esta causa. Los organizadores enfatizaron que "donar sangre salva vidas y necesitamos que toda la comunidad se involucre".

La invitación a participar no está dirigida únicamente a las familias y miembros del Instituto Santa María, sino que se extiende a todos los vecinos de Solano que deseen acercarse y sumarse a esta campaña.

