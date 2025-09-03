El Hospital Iriarte realiza una histórica cirugía de reconstrucción facial

El Hospital Iriarte de Quilmes ha marcado un precedente en la historia de la salud pública local al llevar a cabo su primera cirugía de reconstrucción facial de alta complejidad. El procedimiento fue realizado en un paciente que sufrió múltiples fracturas en su rostro a causa de un accidente de tránsito.

El equipo de cirugía maxilofacial del hospital, pionero en este tipo de intervención en el nosocomio, empleó técnicas avanzadas de reducción y osteosíntesis. Para ello, se utilizaron placas de titanio, que permitieron fijar los huesos faciales fracturados. La operación también incluyó una reconstrucción orbital, necesaria debido a los daños sufridos en la cuenca del ojo.

Esta cirugía no solo representa un avance técnico, sino que también es un reflejo de la inversión planificada en la red de salud provincial. La capacidad del Hospital Iriarte para realizar este tipo de procedimientos complejos significa que los pacientes con traumatismos severos en el rostro ya no necesitarán ser derivados a otros centros especializados, lo que agiliza la atención y mejora la calidad de la respuesta médica para los habitantes de Quilmes y sus alrededores.