El Hospital Iriarte realiza una histórica cirugía de reconstrucción facial

Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
"No se acerquen": Kicillof y una carta abierta a los vecinos de Moreno por el acto de Milei
"Trabajador y buen padre": quién era el hombre que murió en La Plata tras un salvaje robo
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: lo que dejó el debate de candidatos en EL DIA
Docentes universitarios, con la mira en la próxima marcha federal y sin paros programados
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Aseguran que EEUU frenó el programa para que los argentinos viajen sin visa
Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”
Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata?
Cuándo y cuánto cobrarán los policías de la Bonaerense afectados a las elecciones en la Provincia
VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Golpe al "Capitán Veto": restituyeron 5 decretos rechazados por el Congreso
VIDEO. ¡Hola Lio! Messi fue a ver la obra "Rocky" y Nico Vázquez lo hizo subir al escenario
Filtraron detalles del descargo de Benjamín Vicuña contra la China Suárez, no hay diálogo entre ellos
El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 3 de septiembre del 2025
Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Hospital Iriarte de Quilmes ha marcado un precedente en la historia de la salud pública local al llevar a cabo su primera cirugía de reconstrucción facial de alta complejidad. El procedimiento fue realizado en un paciente que sufrió múltiples fracturas en su rostro a causa de un accidente de tránsito.
El equipo de cirugía maxilofacial del hospital, pionero en este tipo de intervención en el nosocomio, empleó técnicas avanzadas de reducción y osteosíntesis. Para ello, se utilizaron placas de titanio, que permitieron fijar los huesos faciales fracturados. La operación también incluyó una reconstrucción orbital, necesaria debido a los daños sufridos en la cuenca del ojo.
Esta cirugía no solo representa un avance técnico, sino que también es un reflejo de la inversión planificada en la red de salud provincial. La capacidad del Hospital Iriarte para realizar este tipo de procedimientos complejos significa que los pacientes con traumatismos severos en el rostro ya no necesitarán ser derivados a otros centros especializados, lo que agiliza la atención y mejora la calidad de la respuesta médica para los habitantes de Quilmes y sus alrededores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí