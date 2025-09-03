Habló Morena Rial por el fuerte conflicto de su papá con el Gobierno

Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
Escuchar esta nota
Todo muy fuerte. Recordemos que esta semana explotó un gran conflicto en los medios cuando los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico fueron denunciados por el Gobierno nacional de hacer un presunto espionaje ilegal y pidieron que se allanaran las oficinas de Carnaval Stream.
Asimismo, se trabó una medida legal para impedir que los periodistas continuaran difundiendo los audios que, según dijeron, dejarían expuesta a Karina Milei.
Entonces, ahora mientras la oposición se reunía en una comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para repudiar lo sucedido, Morena Rial tiró una ronda de preguntas en sus redes.
Allí, alguien le preguntó por la situación que estaba atravesando su papá y ella sorprendió con su breve respuesta: "Sin palabras. Esto es Argentina".
Lejos de las opiniones polémicas y sin filtro que suele dar en sus redes, esta vez Morena eligió hacer público el apoyo a su padre de una forma mucho más sutil.
Pero, como para ponerle un poco de picante al asunto, sumó de fondo el tema de Damas Gratis "Quieren Bajarme" que en un fragmento habla de la envidia y las frustraciones de los otros.
para finalizar, vale destacar que, después de su última detención a principios de este año, Morena intenta dejar a su papá y a su hermana Rocío fuera de toda polémica. Allí, evita hablar de ellos y remarca que con ellos está 'todo bien, todo tranquilo".
