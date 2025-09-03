No aparece la persona señalada por una tragedia

Héctor Gonzalo Emanuel Duarte (26), acusado de un embiste trágico en la localidad de Melchor Romero, el pasado 19 de mayo, continúa prófugo de la Justicia. Pese a que tiene la orden de captura vigente, luego de que la Cámara Penal frenara una maniobra de su defensa en busca de una eximición de prisión, no aparece por ningún lado.

Fuentes de la investigación indicaron que, al margen de los intensos rastrillajes por distintos puntos de la Ciudad, también se analizan movimientos financieros, de llamadas telefónicas y toda otra cuestión que pueda poner a la Policía detrás de sus pasos.

Los mismos voceros indicaron que están a la espera de que “pise el palito”, que cometa un error y eso lo exponga ante los detectives que trabajan en su captura.

Se sabe que no es fácil mantenerse en esa situación, fundamentalmente por lo que representa desde lo económico.

“Todo se paga. Un escondite, una comida, un celular, cualquier favor. Por eso, tarde o temprano, suelen aparecer, incluso por sus propios medios”, expresó un informante.

En el accidente fallecieron Axel Geremías Martínez (31) y Franco Giampieri (33), mientras que Esteban Acosta sufrió graves lesiones.

Los tres eran muy amigos y amantes de la música. Ahora sus familiares piden justicia y que se active la búsqueda.

Como se sabe, la defensa del acusado planteó una coartada con la declaración de la supuesta persona que lo acompañaba el día del evento trágico y quien sindicó, con nombre y apellido, a otro conductor.

Sin embargo, el fiscal Fernando Padovan no se movió de su postura y cree tener prueba suficiente para sostener la detención de quien todavía sigue fuera del alcance de los investigadores, sobre todo, una filmación donde se aprecia plano por plano la maniobra y lo que sucedió después.

En ese sentido, cabe recordar que Martínez y Giampieri murieron en el acto a causa del brutal impacto, mientras que Acosta se salvó de milagro. Ninguno recibió asistencia por parte del imputado.