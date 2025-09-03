No aparece la persona señalada por una tragedia

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
En La Plata junto a Alak, Kicillof pondrá fin a la campaña oficialista
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Extienden el plazo para regularizar deudas de APR con beneficios
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece
VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Héctor Gonzalo Emanuel Duarte (26), acusado de un embiste trágico en la localidad de Melchor Romero, el pasado 19 de mayo, continúa prófugo de la Justicia. Pese a que tiene la orden de captura vigente, luego de que la Cámara Penal frenara una maniobra de su defensa en busca de una eximición de prisión, no aparece por ningún lado.
Fuentes de la investigación indicaron que, al margen de los intensos rastrillajes por distintos puntos de la Ciudad, también se analizan movimientos financieros, de llamadas telefónicas y toda otra cuestión que pueda poner a la Policía detrás de sus pasos.
Los mismos voceros indicaron que están a la espera de que “pise el palito”, que cometa un error y eso lo exponga ante los detectives que trabajan en su captura.
Se sabe que no es fácil mantenerse en esa situación, fundamentalmente por lo que representa desde lo económico.
“Todo se paga. Un escondite, una comida, un celular, cualquier favor. Por eso, tarde o temprano, suelen aparecer, incluso por sus propios medios”, expresó un informante.
En el accidente fallecieron Axel Geremías Martínez (31) y Franco Giampieri (33), mientras que Esteban Acosta sufrió graves lesiones.
LE PUEDE INTERESAR
Un arquitecto y su mujer, sorprendidos por el delito
LE PUEDE INTERESAR
Reclaman la detención de un conductor condenado
Los tres eran muy amigos y amantes de la música. Ahora sus familiares piden justicia y que se active la búsqueda.
Como se sabe, la defensa del acusado planteó una coartada con la declaración de la supuesta persona que lo acompañaba el día del evento trágico y quien sindicó, con nombre y apellido, a otro conductor.
Sin embargo, el fiscal Fernando Padovan no se movió de su postura y cree tener prueba suficiente para sostener la detención de quien todavía sigue fuera del alcance de los investigadores, sobre todo, una filmación donde se aprecia plano por plano la maniobra y lo que sucedió después.
En ese sentido, cabe recordar que Martínez y Giampieri murieron en el acto a causa del brutal impacto, mientras que Acosta se salvó de milagro. Ninguno recibió asistencia por parte del imputado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí