Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Melchor Romero

No aparece la persona señalada por una tragedia

No aparece la persona señalada por una tragedia

Jeremías Martínez

3 de Septiembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

Héctor Gonzalo Emanuel Duarte (26), acusado de un embiste trágico en la localidad de Melchor Romero, el pasado 19 de mayo, continúa prófugo de la Justicia. Pese a que tiene la orden de captura vigente, luego de que la Cámara Penal frenara una maniobra de su defensa en busca de una eximición de prisión, no aparece por ningún lado.

Fuentes de la investigación indicaron que, al margen de los intensos rastrillajes por distintos puntos de la Ciudad, también se analizan movimientos financieros, de llamadas telefónicas y toda otra cuestión que pueda poner a la Policía detrás de sus pasos.

Los mismos voceros indicaron que están a la espera de que “pise el palito”, que cometa un error y eso lo exponga ante los detectives que trabajan en su captura.

Se sabe que no es fácil mantenerse en esa situación, fundamentalmente por lo que representa desde lo económico.

“Todo se paga. Un escondite, una comida, un celular, cualquier favor. Por eso, tarde o temprano, suelen aparecer, incluso por sus propios medios”, expresó un informante.

En el accidente fallecieron Axel Geremías Martínez (31) y Franco Giampieri (33), mientras que Esteban Acosta sufrió graves lesiones.

LE PUEDE INTERESAR

Un arquitecto y su mujer, sorprendidos por el delito

LE PUEDE INTERESAR

Reclaman la detención de un conductor condenado

Los tres eran muy amigos y amantes de la música. Ahora sus familiares piden justicia y que se active la búsqueda.

Como se sabe, la defensa del acusado planteó una coartada con la declaración de la supuesta persona que lo acompañaba el día del evento trágico y quien sindicó, con nombre y apellido, a otro conductor.

Sin embargo, el fiscal Fernando Padovan no se movió de su postura y cree tener prueba suficiente para sostener la detención de quien todavía sigue fuera del alcance de los investigadores, sobre todo, una filmación donde se aprecia plano por plano la maniobra y lo que sucedió después.

En ese sentido, cabe recordar que Martínez y Giampieri murieron en el acto a causa del brutal impacto, mientras que Acosta se salvó de milagro. Ninguno recibió asistencia por parte del imputado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

“Orfila me hace sentir importante”

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Volantazo con el dólar: el Gobierno decidió intervenir

El jugador del Inter Miami, que criticó a Mascherano, se fue a préstamo del club

Advertencia de Provincia por el cierre de Milei

Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Últimas noticias de Policiales

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual

Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Espectáculos
Rebeldes con causa: bandas platenses que marcaron los 90
“Mina bien”: Hermana Beba desata su locura en La Plata
Fin del misterio: Wintour nombra a su heredera
Alain Delon no está en paz: sigue la pelea por la herencia
Gérard Depardieu, otra vez al horno: irá a juicio por violación y agresión sexual
La Ciudad
Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo
El asfalto, un infierno: 10 grados más en verano
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Jubilaciones y pensiones, con aumento del 1,90%
Deportes
“Orfila me hace sentir importante”
Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva
El partido contra River y la duda: ¿poner todo?
Armani y los penales: cuestión de mentalidad
Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud
Información General
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes
Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida
Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA
Los números de la suerte del domingo 3 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla