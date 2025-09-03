Por primera vez: Mauro Icardi mostró la mansión a la que se mudó con la China Suárez, las fotos

Hogar, dulce hogar. Así, bien lejos de los escándalos que atraviesa con Wanda Nara, la guerra por el dinero y la tenencia de sus hijas, Mauro Icardi mostró su nueva mansión en Turquía.

Recordemos que, hace unos días reapareció con un mensaje hablándoles a las nenas, con las que tiene el contacto cortado.

Vale destacar que, Icardi firmó un nuevo contrato con el Galatasaray en el que incluyó una nueva mansión. Según se dijo, la China no quería vivir en la misma casa en la que él supo convivir con Wanda, y le exigió ir a otro lado, y él se lo concedió.

Pero, esta vez sacó a luz imágenes inéditas. “Home Sweet Home”, escribió y allí dejó ver la parte de atrás de la lujosa propiedad.

El lugar en el que residen el futbolista y la actriz está rodeado de árboles, donde la piscina iluminada, para usar en todo momento. Un espacio que transmite tranquilidad y armonía. Además, un gran patio donde predomina el verde y los árboles.

Un lugar ideal para que juegue Tano, el perro que era de Mauro, se trata de un dogo de Burdeos que ahora es la mascota de la familia.