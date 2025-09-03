Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Espectáculos |Hay que esperar

Por un accidente Sex Pistols reprogramó su show en Argentina: estaba previsto para presentarse el 11 de septiembre ¿Qué pasó?

3 de Septiembre de 2025 | 09:46

Recordemos que, Sex Pistols había anunciado su show en Argentina, pero se encontró con una situación inesperada que cambió los planes y no habrá show el próximo 11 de septiembre en el Estadio Obras. 

Así, Paul Cook, Steve Jones y Glen Matlock se unieron a Frank Carter para revivir el álbum Never Mind The Bollocks en una experiencia punk única, después de causar furor en Reino Unido con una serie de shows que sorprendieron a crítica y público por igual.

Entonces, este particular show marcó el regreso de los Sex Pistols a los estadios.

En Argentina se anunciaban para tocar en estos días y era un suceso muy esperado luego de sus dos shows en 1996. Mucho más siendo la primera vez que unían a Frank Carter.

Pero, todo cambió y desde la productora DF Entertainment anunciaron que se posterga el recital y será reprogramado. ¿Los motivos? "Debido a una fractura de muñeca de Steve Jones, se pospone el show Sex Pistols justo a Frank Carter en Argentina", anunció la productora.

Finalmente, desde la mencionada productora agregaron: "La fecha se reprogramará una vez que Steve esté completamente recuperado". 

