Por un accidente Sex Pistols reprogramó su show en Argentina: estaba previsto para presentarse el 11 de septiembre ¿Qué pasó?

Recordemos que, Sex Pistols había anunciado su show en Argentina, pero se encontró con una situación inesperada que cambió los planes y no habrá show el próximo 11 de septiembre en el Estadio Obras.

Así, Paul Cook, Steve Jones y Glen Matlock se unieron a Frank Carter para revivir el álbum Never Mind The Bollocks en una experiencia punk única, después de causar furor en Reino Unido con una serie de shows que sorprendieron a crítica y público por igual.

Entonces, este particular show marcó el regreso de los Sex Pistols a los estadios.

En Argentina se anunciaban para tocar en estos días y era un suceso muy esperado luego de sus dos shows en 1996. Mucho más siendo la primera vez que unían a Frank Carter.

Pero, todo cambió y desde la productora DF Entertainment anunciaron que se posterga el recital y será reprogramado. ¿Los motivos? "Debido a una fractura de muñeca de Steve Jones, se pospone el show Sex Pistols justo a Frank Carter en Argentina", anunció la productora.

Finalmente, desde la mencionada productora agregaron: "La fecha se reprogramará una vez que Steve esté completamente recuperado".