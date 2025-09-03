Por un accidente Sex Pistols reprogramó su show en Argentina: estaba previsto para presentarse el 11 de septiembre ¿Qué pasó?

Milei dijo que el kirchnerismo quiere "destruir el plan económico o intentar matarme"
Recordemos que, Sex Pistols había anunciado su show en Argentina, pero se encontró con una situación inesperada que cambió los planes y no habrá show el próximo 11 de septiembre en el Estadio Obras.
Así, Paul Cook, Steve Jones y Glen Matlock se unieron a Frank Carter para revivir el álbum Never Mind The Bollocks en una experiencia punk única, después de causar furor en Reino Unido con una serie de shows que sorprendieron a crítica y público por igual.
Entonces, este particular show marcó el regreso de los Sex Pistols a los estadios.
En Argentina se anunciaban para tocar en estos días y era un suceso muy esperado luego de sus dos shows en 1996. Mucho más siendo la primera vez que unían a Frank Carter.
Pero, todo cambió y desde la productora DF Entertainment anunciaron que se posterga el recital y será reprogramado. ¿Los motivos? "Debido a una fractura de muñeca de Steve Jones, se pospone el show Sex Pistols justo a Frank Carter en Argentina", anunció la productora.
Finalmente, desde la mencionada productora agregaron: "La fecha se reprogramará una vez que Steve esté completamente recuperado".
