Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
El técnico asistió al Instituto Fleni tras no sentirse bien y se confirmó que tuvo una infección urinaria. Hoy le darían el alta médica
La salud de Miguel Ángel Russo generó preocupación en el mundo Boca, ya que ayer el entrenador tuvo que ir a hacerse estudios al Instituto Fleni por sentirse cansado y con fiebre. Tras hacerse estudios, se confirmó que tuvo una infección urinaria y ayer pasó la noche internado en observación, donde le dieron medicación vía intravenosa. Hoy le darían el alta, pero no estaría a cargo del entrenamiento.
Sin dudas. el estado de salud de Russo es un tema de debate, ya que muchos señalaron que se lo ve deteriorado en el día a día. Sin embargo, tanto el entrenador como su círculo íntimo destacan que el técnico se encuentra bien y que está feliz de dirigir al Xeneize. Sin embargo, en los últimos días, el técnico se sintió muy cansado, con poca fuerza y lucidez. Ante esto, decidió ir al centro médico porteño, para hacerse un chequeo. Allí, los estudios le confirmaron la infección urinaria, por lo que ayer le dieron medicación durante toda la jornada. La semana pasada se hizo también estudios, pero los mismos no detectaron el problema de salud, Más allá de sus ganas de estar en el comienzo de la semana de entrenamientos para el Xeneize, Claudio Ubeda sería el encargado de dirigir la práctica. Se estima que Russo tendrá el alta hoy y que mañana podrá estar en Ezeiza con el plantel.
Edinson Cavani valoró el momento de Boca, luego de haber conseguido tres victorias al hilo. El delantero destacó la actitud que tuvo el equipo para salir del mal momento. “No perdimos nuestra identidad, mantuvimos la actitud y el sacrificio que es lo que nos ha llevado a salir adelante”
Más allá de las victorias, el Matador elogió otras virtudes: “Es un conjunto de cosas, no es solamente ganar. Es muy importante el arco en cero y que el equipo vaya encontrando cada vez más su identidad en cada partido”, destacó en el Canal de Boca.
Y valoró la vuelta de Paredes: “La llegada de Lean ha sido un aporte realmente importantísimo para nosotros. Nos dio confianza, nos dio más juego y experiencia en la mitad de la cancha. Todo suma y después, si todos esos factores se juntan”.
