En patota de siete, atacaron a un hombre para robarle en Berisso

Un hombre fue víctima de un violento asalto en el barrio El Carmen de Berisso. Cuando se desplazaba hacia la casa de su madre, fue rodeado por una banda de al menos siete atacantes, quienes lo golpearon y le robaron todas sus pertenencias.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad privada y las imágenes circulan en redes sociales, generando gran indignación en la comunidad. El episodio ocurrió el pasado lunes por la noche, en las inmediaciones de calle 92, entre Ruta 11 y 123. Los delincuentes se llevaron un celular, una riñonera y dinero en efectivo.