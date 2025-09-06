Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV
6 de Septiembre de 2025 | 10:27

Supercopa Argentina

16:00 Vélez │ Central Córdoba DISNEY + PREMIUM ESPN

Fórmula 1

Se viene una final prometedora en el US Open: Sinner ganó y definirá el título con Carlos Alcaráz

Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro

07:30 GP de Monza: Práctica 3 DISNEY + PREMIUM
11:00 GP de Monza: Clasificación DISNEY + PREMIUM

Primera Nacional

13:30 Atlanta │ Güemes (SdE) TYC SPORTS

US Open

17:00 Final femenina: A. Sabalenka │ A Anisimova DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Eliminatorias Europeas

10:00 Letonia │ Serbia DISNEY + PREMIUM ESPN 3
13:00 Inglaterra │ Andorra DISNEY + PREMIUM
13:00 Armenia │ Portugal DISNEY + PREMIUM ESPN
15:45 Irlanda │ Hungría DISNEY + PREMIUM ESPN 3
15:45 San Marino │ Bosnia DISNEY + PREMIUM
15:45 Austria │ Chipre DISNEY + PREMIUM

Eliminatorias Africanas

13:00 Nigeria │ Ruanda FIFA +

Top 12 de la URBA

15:30 San Luis │ Alumni DISNEY + PREMIUM ESPN 4 

Reserva

19:00 Talleres │ Belgrano DISNEY + PREMIUM ESPN 3

ESPN Knockout

22:00 Eduardo Nuñez │ Christopher Diaz DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Top 14 de Francia

12:00 Lyon │ Racing DISNEY + PREMIUM ESPN 3

Porsche Supercup

05:35 GP Monza: Clasificación DISNEY + PREMIUM

Moto GP

05:45 GP de Cataluña: Clasificación DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Golf

08:00 Amgen Irish Open:Tercera Vuelta DISNEY + PREMIUM

Ciclismo - Vuelta de España

08:30 Etapa #14 DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Eurobasket 

09:00 Turquía │ Suecia DSPORTS / DGO
09:00 Alemania │ Portugal DSPORTS / DGO
12:30 Lituania │ Letonia DSPORTS / DGO
15:30 Serbia │ Finlandia DSPORTS / DGO

Formula 2

09:00 GP Monza: Sprint DISNEY + PREMIUM

