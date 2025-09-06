La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Dónde voto: consulta aquí el padrón para las elecciones del domingo
Colapinto, mejor que Gasly en la clasificación pero ninguno pudo avanzar a Q2 en Monza
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral?
Tarjetas de crédito: la misión de cubrir el saldo total y los intereses estratosféricos de pagar el mínimo
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 6 de septiembre del 2025
Maduro pidió hablar con Trump en medio de la tensión militar: "El diálogo es la única solución"
Se viene una final prometedora en el US Open: Sinner ganó y definirá el título con Carlos Alcaráz
Los números que salieron hoy sábado en el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Control de plagas urbanas: hasta $200 mil para proteger el hogar
Pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina
Supercopa Argentina
16:00 Vélez │ Central Córdoba DISNEY + PREMIUM ESPN
Fórmula 1
07:30 GP de Monza: Práctica 3 DISNEY + PREMIUM
11:00 GP de Monza: Clasificación DISNEY + PREMIUM
Primera Nacional
13:30 Atlanta │ Güemes (SdE) TYC SPORTS
US Open
17:00 Final femenina: A. Sabalenka │ A Anisimova DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Eliminatorias Europeas
10:00 Letonia │ Serbia DISNEY + PREMIUM ESPN 3
13:00 Inglaterra │ Andorra DISNEY + PREMIUM
13:00 Armenia │ Portugal DISNEY + PREMIUM ESPN
15:45 Irlanda │ Hungría DISNEY + PREMIUM ESPN 3
15:45 San Marino │ Bosnia DISNEY + PREMIUM
15:45 Austria │ Chipre DISNEY + PREMIUM
Eliminatorias Africanas
13:00 Nigeria │ Ruanda FIFA +
Top 12 de la URBA
15:30 San Luis │ Alumni DISNEY + PREMIUM ESPN 4
Reserva
19:00 Talleres │ Belgrano DISNEY + PREMIUM ESPN 3
ESPN Knockout
22:00 Eduardo Nuñez │ Christopher Diaz DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Top 14 de Francia
12:00 Lyon │ Racing DISNEY + PREMIUM ESPN 3
Porsche Supercup
05:35 GP Monza: Clasificación DISNEY + PREMIUM
Moto GP
05:45 GP de Cataluña: Clasificación DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Golf
08:00 Amgen Irish Open:Tercera Vuelta DISNEY + PREMIUM
Ciclismo - Vuelta de España
08:30 Etapa #14 DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Eurobasket
09:00 Turquía │ Suecia DSPORTS / DGO
09:00 Alemania │ Portugal DSPORTS / DGO
12:30 Lituania │ Letonia DSPORTS / DGO
15:30 Serbia │ Finlandia DSPORTS / DGO
Formula 2
09:00 GP Monza: Sprint DISNEY + PREMIUM
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
