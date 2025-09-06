Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

Política y Economía

Tarjetas de crédito: la misión de cubrir el saldo total y los intereses estratosféricos de pagar el mínimo

Tarjetas de crédito: la misión de cubrir el saldo total y los intereses estratosféricos de pagar el mínimo
6 de Septiembre de 2025 | 10:00

Escuchar esta nota

La mayoría de los bancos emisores de las casi 14 millones de tarjetas de crédito en circulación colocan los vencimientos hasta el día 10 de cada mes (algunos se extienden hasta tercera semana) y las elevadísimas tasas actuales plantean severas dudas a gran parte de los deudores sobre qué hacer con los pagos.

Es que con una Tasa Nominal Anual que ronda el 85% para los tarjetahabientes que, al no llegar al saldo total, cancelan el mínimo, e intereses punitorios que superan el 100% para los que entran en morosidad, las supertasas impulsadas por la conducción económica entrañan el riesgo cada vez mayor de estrangular las posibilidades de refinanciamiento de los hogares.

El Banco Provincia es el único que anuncia las tasas que aplica a los créditos, que en el caso de las tarjetas es del 75,48% TNAV (Tasa Nominal Anual Vencida);  107,93% TEM (Tasa Efectiva Mensual); CFTNAV (Costo Financiero Total Nominal Anual Vencido) 6,29%.

Asoma, en consecuencia, un detonante social latente: el 58% de las deudas con tarjeta de crédito ya se destina a la compra de alimentos.  

Deudas hogareñas

Los plásticos no son los únicos que atraviesan las debilitadas posbilidadades de cumplimiento de los particulares para afrontar deudas.

El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) precisó que, en mayo, la mayoría del endeudamiento (30,5%) era con tarjetas de crédito, pero que en seguida vienen detrás las deudas generadas por servicios privados (billeteras virtuales), bancos, financieras y prestamistas. 

LE PUEDE INTERESAR

Junín implementa un nuevo sistema para la gestión de caminos rurales

LE PUEDE INTERESAR

Junín: denuncian la muerte de un jubilado que esperaba un marcapasos de PAMI

Tal es así que, según la consultora EcoGo, en el caso los deudores de billeteras virtuales y otros servicios no bancarios, la mora afecta al 10,4% de los créditos otorgados.

Y son bolas de nieve en los casos de mora, porque arrastran la recarga de un interés punitorio equivalente a la tasa compensatoria incrementada en un 50%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio cuenta esta semana de la magnitud del enorme desfasaje resultante: las líneas de créditos vinculadas al consumo (préstamos personales y tarjetas de crédito) tuvieron una mora del 4,9%.

El incumplimiento de las obligaciones sobre el abono de las tarjetas se duplicó y en un año saltó del 1,9% al 3,8%, mientras que las deudas de préstamos personales escalaron del 4,1% al 5,6%.

La plata no alcanza

El dato frío, que no repara en las causas individuales, es que 3 de cada 10 argentinos gasta más de lo que gana.

En todo caso, así como para el 64% de los más pobres no llegar a fin de mes es la norma, las clases sociales que les siguen sobre la línea de la pobreza se vienen esforzando para vivir por encima de los ingresos, lo cual genera un profundo estrés financiero, que afecta la salud mental.

Si se avinieran al principio de que el pago mensual de la tarjeta de crédito no debe ser superior al 30% de los ingresos, habría que prever una gran mora por delante.

En marzo ya el nivel de mora en tarjetas de crédito había alcanzado un récord del 4,2% y los préstamos personales llegaron al 5,6%.

Debe tenerse en cuenta al respecto, que menos del 56% de los hogares destina entre el 40% y el 60% o más de sus ingresos mensuales al pago de deudas. 

Muchos caen en “deuda circular”, refinanciando créditos, lo que impide saldar pasivos anteriores.

Esto ejerce una presión enorme sobre el ingreso disponible, ya que representa casi el 19% del presupuesto familiar promedio.

Poder adquisitivo forzado

Si bien el consumo per cápita creció apenas un 1,2% en el último año, un alarmante 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda, gran parte de ellas contraídas en 2024.

El proceso lo facilitaron el boom de las promociones bancarias y la facilidad de pedir dinero prestado en las billeteras virtuales. 

Fueron impulsadas por la devaluación y la fuerte inflación que erosionaron el poder adquisitivo, lo que para muchas familias endeudarse dejó de ser una herramienta transitoria para convertirse en un fenómeno estructural.

Un informe de la consultora EcoGo alertó que el crédito a los hogares representaba el equivalente al 5% del Producto Bruto Interno, el doble que un año atrás, cuando equivalía al 2,3%, si bien aún está por debajo que las cifras más altas, registradas en pleno Gobierno de Mauricio Macri: en 2018 trepó al 6,2%.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consulta aquí el padrón para las elecciones del domingo

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo

Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent

Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102

Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico
Últimas noticias de Política y Economía

Junín implementa un nuevo sistema para la gestión de caminos rurales

Junín: denuncian la muerte de un jubilado que esperaba un marcapasos de PAMI

Dónde voto: consulta aquí el padrón para las elecciones del domingo

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Espectáculos
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Juan Acosta y los cambios del mundo
“Le ofreció plata”: Alex Caniggia recibió una propuesta hot de una famosa
Deportes
Se viene una final prometedora en el US Open: Sinner ganó y definirá el título con Carlos Alcaráz
Colapinto, con mejor ritmo que Gasly, subió al puesto 14° en la última prueba en Monza: se viene la clasificación
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
El semillero también vive su clásico
Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Policiales
Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes
Información General
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Obesidad: la OMS sugirió nuevos fármacos
La UE le aplicó a Google una multa de 3.500 millones de dólares
Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla