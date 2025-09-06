Selección: sin Messi y con cambios para viajar a Ecuador

Todavía perduran los ecos de la fantástica noche que se vivió el jueves en el Más Monumental, donde la Selección goleó a Venezuela y Lionel Messi marcó por duplicado y tuvo la última función de local.

Y mientras la albiceleste realizó ayer una práctica distendida en el predio de Ezeiza, el entrenador Lionel Scaloni prepara el equipo que viajará a Ecuador, para enfrentar a la selección que conduce Sebastián Becaccece, el próximo martes, en Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial del año que viene y en donde los dos equipos ya tienen el pasaje asegurado.

Una de las bajas será la del capitán Lionel Messi, que fue licenciado por el entrenador para que esté unos días con su familia. Y porque terminó “un poco cargado” el partido ante la Vinotintl.

La Pulga ya está en compañía de su familia y regresará en las próximas horas a Miami.

“Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar y preparame para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importantes. Nos jugamos la MLS (con Inter Miami) que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”, reconoció La Pulga.

Y la otra baja sensible será la del defensor Cristian Cuti Romero, que por haber sumado dos tarjetas amarillas, se perderá el último partido con la Selección.

De esta forma, Lionel Scaloni meterá mano en el equipo. En la nómina de convocados aparece sólo Leonardo Balerdi como defensor central diestro, por lo que el ex zaguero de Boca y Borussia Dortmund y actual futbolista de Olympique de Marsella estaría desde el inicio ante los ecuatorianos.

Como no hay más marcadores centrales en la lista. Salvo Juan Foyth (ex Estudiantes), que en Villarreal, su club, se desempeña como lateral derecho. Una posiiblidad que se evalúa es que Scaloni convoque en las próximas horas a algún zaguero para sumarse a la concentración de cara al último partido. Es eso o jugar con lo que tiene. Y eso implica decidirse por Balerdi de titular.

Pero a la hora de buscarle un reemplazante a Lionel Messi, la situación se torna mucho más compleja. Se sabe que el entrenador nacional busca iniciar una renovación en el plantel o darle minutos a algunos jugadores que están pidiendo cancha, como Nicolás Paz (el jueves ingresó en el segundo tiempo ante los venezolanos), quien podría tener un lugar entre los once en lugar del capitán argentino.

Además, la idea de Scaloni es encontrar un jugador con características similares a la Pulga.

Por el contrario, se decanta por una mayor presencia en ataque y más potencia ofensiva. Y el indicado en eso es Lautaro Martínez.

De ser así, Julián Álvarez podría correrse a la serecha; mientras que Thiago Almada se movería por el sector izquierdo. Y la tercera alternativa que existe en la cabeza del entrenador es Giuliano Simeone, un extremo más vertical.

EL ÚLTIMO POSTEO DE MESSI

El capitán y figura de la Selección argentina, Lionel Messi, publicó en las últimas horas un emotivo posteo en sus redes sociales luego de su último partido oficial en la Argentina con la Selección.

Messi, quien se despachó con un doblete en la goleada 3-0 frente a Venezuela por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, confesó: “Fue una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción”.

Además, le agradeció de corazón “a toda la gente” y añadió: “Por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”.