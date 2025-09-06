Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

Deportes |La última función por las eliminatorias será el próximo martes

Selección: sin Messi y con cambios para viajar a Ecuador

Después de la noche de gala en el Monumental, el campeón del mundo realizó una práctica distendida en Ezeiza y Scaloni prepara el equipo para jugar en Guayaquil. La Pulga se vuelve a Miami

Selección: sin Messi y con cambios para viajar a Ecuador

lautaro martínez ensaya una tijera ante la mirada del profe luis martín

6 de Septiembre de 2025 | 04:13
Edición impresa

Todavía perduran los ecos de la fantástica noche que se vivió el jueves en el Más Monumental, donde la Selección goleó a Venezuela y Lionel Messi marcó por duplicado y tuvo la última función de local.

Y mientras la albiceleste realizó ayer una práctica distendida en el predio de Ezeiza, el entrenador Lionel Scaloni prepara el equipo que viajará a Ecuador, para enfrentar a la selección que conduce Sebastián Becaccece, el próximo martes, en Guayaquil, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial del año que viene y en donde los dos equipos ya tienen el pasaje asegurado.

Una de las bajas será la del capitán Lionel Messi, que fue licenciado por el entrenador para que esté unos días con su familia. Y porque terminó “un poco cargado” el partido ante la Vinotintl.

La Pulga ya está en compañía de su familia y regresará en las próximas horas a Miami.

“Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar y preparame para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importantes. Nos jugamos la MLS (con Inter Miami) que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”, reconoció La Pulga.

Y la otra baja sensible será la del defensor Cristian Cuti Romero, que por haber sumado dos tarjetas amarillas, se perderá el último partido con la Selección.

LE PUEDE INTERESAR

Goleó Italia con un doblete de Retegui

LE PUEDE INTERESAR

San Carlos no salió del empate ante Italiano

De esta forma, Lionel Scaloni meterá mano en el equipo. En la nómina de convocados aparece sólo Leonardo Balerdi como defensor central diestro, por lo que el ex zaguero de Boca y Borussia Dortmund y actual futbolista de Olympique de Marsella estaría desde el inicio ante los ecuatorianos.

Como no hay más marcadores centrales en la lista. Salvo Juan Foyth (ex Estudiantes), que en Villarreal, su club, se desempeña como lateral derecho. Una posiiblidad que se evalúa es que Scaloni convoque en las próximas horas a algún zaguero para sumarse a la concentración de cara al último partido. Es eso o jugar con lo que tiene. Y eso implica decidirse por Balerdi de titular.

Pero a la hora de buscarle un reemplazante a Lionel Messi, la situación se torna mucho más compleja. Se sabe que el entrenador nacional busca iniciar una renovación en el plantel o darle minutos a algunos jugadores que están pidiendo cancha, como Nicolás Paz (el jueves ingresó en el segundo tiempo ante los venezolanos), quien podría tener un lugar entre los once en lugar del capitán argentino.

Además, la idea de Scaloni es encontrar un jugador con características similares a la Pulga.

Por el contrario, se decanta por una mayor presencia en ataque y más potencia ofensiva. Y el indicado en eso es Lautaro Martínez.

De ser así, Julián Álvarez podría correrse a la serecha; mientras que Thiago Almada se movería por el sector izquierdo. Y la tercera alternativa que existe en la cabeza del entrenador es Giuliano Simeone, un extremo más vertical.

EL ÚLTIMO POSTEO DE MESSI

El capitán y figura de la Selección argentina, Lionel Messi, publicó en las últimas horas un emotivo posteo en sus redes sociales luego de su último partido oficial en la Argentina con la Selección.

Messi, quien se despachó con un doblete en la goleada 3-0 frente a Venezuela por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, confesó: “Fue una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción”.

Además, le agradeció de corazón “a toda la gente” y añadió: “Por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Beccacece, optimista: “No hay motivo para preocuparse, vamos a ganarle a Argentina”

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent

La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses

Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Últimas noticias de Deportes

El semillero también vive su clásico

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo

Un amistoso positivo para el Lobo ante Racing

Russo recibió el alta, pero su salud sigue preocupando
Espectáculos
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Juan Acosta y los cambios del mundo
“Le ofreció plata”: Alex Caniggia recibió una propuesta hot de una famosa
Policiales
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes
Leyó “rebaja en la factura de luz” y le sacaron todo
Un expiloto de TC sufrió un brutal robo a los tiros
La Ciudad
La vuelta del tren y un cambio de postal en 1 y 44
Tras el corte, volvió el GNC en las estaciones
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102
Política y Economía
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina
Duro cruce entre Guillermo Francos y el Gordo Dan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla