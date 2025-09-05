Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Fuerza Patria y La Libertad Avanza tienen todo preparado para esperar el resultado de las elecciones bonaerenses en La Plata. El peronismo, en un hotel céntrico a pocas cuadras de la Gobernación; los libertarios, en un coqueto salón de reuniones de Gonnet.

A un día de los comicios, la definición de las sedes donde estarán los centros de cómputos de las dos alianzas es una de las pocas certezas que rondan en un escenario donde abunda la incertidumbre. No sólo por el resultado sino también por quiénes serán los dirigentes que estarán a la hora de los festejos o de las explicaciones siempre incómodas de una derrota en las urnas.

Axel Kicillof será el anfitrión en el búnker peronista que funcionará en el Hotel Grand Brizo. Hasta allí llegarán algunos de los intendentes que le reportan una vez que tengan en mano el resultado en sus distritos. También confirmó el massismo y seguramente Sergio Massa va a asistir.

No existen certezas, en cambio, de que Máximo Kirchner vaya a cantar presente. De hecho, no compartió actividad de campaña alguna con Kicillof e incluso le lanzó cuestionamientos incómodos desde Quilmes, al encabezar un acto en el distrito que gobierna la camporista Mayra Mendoza.

La disputa entre el Gobernador y el jefe de La Cámpora siempre estuvo latente. Cerca de Kicillof prefirieron callar frente al reproche del hijo de la ex presidenta cuando se acusó al mandatario de discriminar a Quilmes. “Pero eso no significa que todo es armonía. Más bien, todo lo contrario”, sostienen.

Los libertarios repetirán el escenario que ya utilizaron cuando hace un par de meses organizaron un congreso partidario cuyo orador de cierre fue el presidente Javier Milei: el salón Vonharv. La Libertad Avanza se concentrarán en Gonnet pero no hay certezas de que el mandatario esta vez vaya a ser de la partida. Acaso dependa del resultado.

En cambio, está prácticamente confirmada la presencia de Karina Milei junto al armador bonaerense Sebastián Pareja y varios de los candidatos.

La organización de las sedes donde se esperarán los resultados va en sintonía con la definición del discurso que cada fuerza enarbolará el domingo para la noche, cuando el resultado de las urnas esté consolidado.

Existe una coincidencia: ambos sostienen que la elección está “muy pareja” y prefieren no arriesgar resultados. De hecho, el propio Milei habló en el acto de cierre de campaña que lideró en Moreno de un “empate técnico”.

En el peronismo no hay dudas: la lectura del ganador debe hacerse sobre la sumatoria de las ocho secciones electorales. La fuerza que más votos obtuvo, es la que tiene el derecho ganado a celebrar.

La Libertad Avanza se tienta con hacer otra lectura para el caso de que quede abajo en el total. Hay dirigentes que anticipan el rótulo de triunfador debe recaer sobre la alianza que más secciones ganó. Incluso sobre la que más bancas de legisladores obtuvo.

Los libertarios sacan cuentas y estiman que podrían ganar 5 de las 8 secciones: Primera, Quinta, Sexta, Séptima y Octava. Admiten, no obstante, que en la Primera (norte y oeste del Conurbano), la ventaja en su favor se redujo notablemente. Y en La Plata hablan de paridad.

En el Gobierno nacional se dice que una eventual derrota por 3 ó 4 puntos es aceptable. El mismo Presidente ha dicho en varias ocasiones que los comicios de este domingo deben ser leídos como un “piso” para La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales de octubre donde se pondrán en juego 35 diputados nacionales en la Provincia.

Para el peronismo, en cambio, la lectura es distinta. Mucho más para Kicillof, que fue el principal impulsor del desdoblamiento, resistido hasta el final por Cristina Kirchner y Massa.

Los radicales platenses, en el Comité Provincia

Los radicales platenses que están dentro del esquema de Somos Buenos Aires, armarán su búnker en la sede partidaria de calle 51 entre 8 y 9. De esta forma, decidieron esperar los resultados en el local donde funciona el Comité Provincia.

En el caso del armado provincial que también competirá bajo el rótulo de Somos, montaría su centro de cómputos en Capital Federal. El lugar elegido sería Costanera Norte.

Somos Buenos Aires terminó siendo el paraguas que cobija no sólo al radicalismo sino también a la Coalición Cívica, sectores del PRO que rechazaron el acuerdo con La Libertad Avanza, vecinalistas y peronistas no kirchneristas.

Esta alianza presentó candidatos en todas las secciones electorales excepto en la Segunda, a partir de un acuerdo tácito con los hermanos Passaglia que armaron “Hechos” con base en San Nicolás y Pergamino.

La lista más fuerte de Somos Buenos Aires aparece en la Cuarta sección (noroeste bonaerense), donde la lista es encabezada por el intendente PRO de Junín, Pablo Petrecca.