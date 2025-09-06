Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Septiembre y octubre

Buenos Aires vota por primera vez en dos turnos

Buenos Aires vota por primera vez en dos turnos
6 de Septiembre de 2025 | 02:18
Edición impresa

Por primera vez desde la recuperación democrática, y a partir de la decisión del gobierno de Axel Kicillof, las elecciones provinciales se desarrollarán bajo dos modalidades novedosas que les otorgan un carácter singular: en primer lugar, se realizarán de manera desdoblada, es decir, sin coincidir con las elecciones nacionales; y en segundo término, serán los primeros comicios intermedios sin Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) desde 2013.

Desde el Observatorio Político y Social, radicado en la Facultad de Humanidades (Unmdp) afirmaron: “Las elecciones en la Provincia de Buenos Aires son siempre un termómetro preciso del ánimo político nacional. Nuestro informe busca ir más allá de los números, interpretando las motivaciones del electorado y los factores que determinarán no sólo quién gana, sino cómo quedará configurado el mapa de poder para los próximos años”.

 

