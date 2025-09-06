Buenos Aires vota por primera vez en dos turnos

Por primera vez desde la recuperación democrática, y a partir de la decisión del gobierno de Axel Kicillof, las elecciones provinciales se desarrollarán bajo dos modalidades novedosas que les otorgan un carácter singular: en primer lugar, se realizarán de manera desdoblada, es decir, sin coincidir con las elecciones nacionales; y en segundo término, serán los primeros comicios intermedios sin Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) desde 2013.

Desde el Observatorio Político y Social, radicado en la Facultad de Humanidades (Unmdp) afirmaron: “Las elecciones en la Provincia de Buenos Aires son siempre un termómetro preciso del ánimo político nacional. Nuestro informe busca ir más allá de los números, interpretando las motivaciones del electorado y los factores que determinarán no sólo quién gana, sino cómo quedará configurado el mapa de poder para los próximos años”.