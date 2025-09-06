Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Los números que salieron hoy sábado en el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

6 de Septiembre de 2025 | 07:54

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo se renueva y trae más sorpresas que nunca. Este viernes salió la primera tanda de números de la nueva ronda por $1.000.000 tras entregar los $10.000.000 a dos lectores. Pero lo cierto es que se generaron enormes expectativas por las novedades que multiplican las chances de ganar y suman imperdibles premios, entre ellos un auto 0Km.

Estos son los números publicados hoy:

Cómo jugar al Cartonazo, que ahora pone en juego un auto 0Km

Cabe recordar que ayer, como todos los jueves, los lectores que compraron el diario EL DIA recibieron gratis su cartón para participar del juego semanal. Y a partir de allí empiezan a controlar los números que salen publicados. Pero ahora los domingos, junto con el diario, se publican cupones especiales que deberán recortarse y conservarse.

A partir de octubre, quienes ganen el Cartonazo (al acertar los 15 números -entre los que se irán publicando en EL DIA entre el viernes y el martes-) y además presenten cinco cupones distintos publicados los días domingo, recibirán un premio extra que puede cambiarles la vida: un auto 0 km (Renault Kwid) o la suma de 20 millones de pesos.

Pero eso no es todo. Cada semana habrá también premios por línea, que se sumarán a la chance de llevarse millones de pesos. De esta manera, el juego amplía su propuesta, multiplica oportunidades y se consolida como una gran atracción para los lectores de EL DIA.

Participar es gratuito: basta con pedir el cartón con el diario de los jueves y juntar los cupones dominicales para tener más posibilidades de ganar. Y hablando de ganar, este martes dos lectores de EL DIA se repartieron el pozo récord de 10 millones de pesos que entregó el Súper Cartonazo. Por eso ahora, con los cambios que implementa el juego, la expectativa se potencia.

