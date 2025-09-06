Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión

La autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario en la madrugada de este sábado de un accidente fatal que dejó como saldo la muerte de un motociclista de entre 35 y 40 años. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 5,5, en el puente Nicolás Avellaneda, en sentido hacia la ciudad de La Plata, aproximadamente 1,5 kilómetros antes del primer peaje de la traza.

Según las primeras informaciones, la víctima circulaba sola en su moto, con casco colocado y vestida con uniforme de trabajo. De acuerdo con versiones preliminares, sería un trabajador de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

El choque se produjo cuando, por motivos que aún se investigan, la motocicleta impactó contra un camión que transportaba maquinaria vial y que formaba parte de las tareas de repavimentación que se realizan en la zona.

Tras el siniestro, solo tres carriles quedaron habilitados, mientras móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires trabajaban en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.