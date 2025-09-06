La familia del repartidor fallecido pide testigos

La muerte de Agustín Nahuel Ferreyra, de 24 años, repartidor de Pedidos Ya, sigue causando enorme dolor en su entorno familiar. Su cuerpo fue hallado la noche del miércoles 27 de agosto en Avenida 44 entre 3 y 4, junto a su moto Honda XR. Como se informó, hasta el momento la causa se mantiene caratulada como “homicidio culposo” y no hay detenidos. La investigación está a cargo de la Fiscalía N°14, bajo la fiscal Ana Scarpino, y la hipótesis que se maneja es la de un siniestro vial.

Lo cierto es que la madre de Agustín, Valeria, expresó su dolor y preocupación por la falta de avances: “No tengo acceso a la causa. Estuvimos en el lugar de los hechos, ingresamos al colegio que está sobre la Avenida 44 y nos mostraron videos que captaron las cámaras de la institución. Hay muchas dudas que nos hacen pensar que no fue solo un accidente. Pero saber si realmente fue un accidente o intentaron robarle la moto, como testigos dicen”, y agregó: “Necesitamos ayuda, si alguien vio o sabe algo, que se comunique al 2215963525. No puede ser posible que las cámaras domo de 44 y 3 no funcionen. Eso nos comunicó el abogado”, indicó.

Valeria recordó cómo su hijo había comprado la moto hacía apenas dos meses con mucho esfuerzo. “Quería salir adelante, era un laburante”, concluyó.