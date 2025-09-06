VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia

Hoy sábado 6 de septiembre la Dirección de Bomberos de la Policía Bonaerense cumple 138 años al servicio de la comunidad en toda la Provincia de Buenos Aires. La misma se creó un día como hoy, pero del año 1887. Durante este ocasión, inauguraron la nueva entrada a su sede central ubicada en el bosque platense.

Los bomberos, son motivo de orgullo y además un claro ejemplo de vocación y servicio al prójimo. A diario, se encargan de entrar a los lugares del que todos quieren huir, como también con gran valentía socorren a quien lo requiera de forma inmediata. En muchas ocasiones, ponen en riesgo su vida y acuden a los sitios ante los desesperados llamados que se reportan en el cuartel.

Los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, que pertenecen a la Superintendencia de Seguridad Siniestral, son el cuerpo más antiguo de la provincia y este 2023 cumplen 136 años de labor y profesionalidad. "Ser bombero es una vocación de servicio y una elección propia.

Este cuerpo de Bomberos, son formados como efectivos policiales y luego cursan una especialización para cumplir este tipo de labores. Ellos, reciben una capacitación formadora especial para incendios estructurales, como también para técnicos con cursos de prevención de incendios y por último cursos de investigación siniestral. Estos son dictados por la Superintendencia de Seguridad Siniestral del Ministerio de Seguridad provincial.

En este sentido, en su aniversario número 138, la Dirección de Bomberos que tiene su sede central en la zona de bosque de La Plata, inauguró su ingreso con una reestructuración a su acceso de entrada, lugar donde ahora se encuentra totalmente iluminado y brillando con el esfuerzo del cuerpo de bomberos.

"La estructuración del cuadro fue realizado por la Metalurgica Oslo de la localidad de La Plata, quien con prolijidad, predisposición y empeño hizo posible este acondicionamiento", contaron a EL DIA.

La Dirección de Bomberos, en La Plata como en toda la provincia, cuenta con tres áreas. Una de ellas está basada en la prevención y en la asesoría técnica, otra área se encarga de lo operativo como la labor en incendios, accidentes o cualquier urgencia. Por último, la tercera área es la parte investigativa que está compuesta por los peritos.