Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

La Ciudad |María Antonia, una catamarqueña con historia

Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102

Con familia y amigos celebró otro año de vida entre anécdotas, risas y torta. Dieta sin restricciones y nada de remedios. Los tips

Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102

2 hijos, 6 nietos, 13 bisnietos y hasta un tataranieto, el legado/d. alday

6 de Septiembre de 2025 | 03:20
Edición impresa

María Antonia Taboada tiene más de un centenar de historias para contar. Y no solo porque ayer cumplió 102 años, sino que, entre su destacado camino, tiene como anécdota haber sido compañera de primaria de René Favaloro y haber conocido a “Evita”.

Nacida el 5 de septiembre de 1923 en Catamarca, vino a La Plata con su mamá de muy pequeña. En su infancia de guardapolvos, compartió la primaria en la Escuela Nº 45 con una de las personalidades más importantes en la medicina argentina: el ilustre René Favaloro.

Al terminar sus estudios, siguió su camino como ama de casa, pero nunca dejó de mantenerse activa, una de las claves de vida, según le contó a este diario María Antonia. Por eso, en algún punto de su maravillosa inquietud, recibió una máquina de coser entregada personalmente por la trascendental María Eva Duarte de Perón, “Evita”.

Casada a los 23 años con Antonio Plaza, con quien tuvo 2 hijos (Mirta Noemí y Carlos Antonio), su mayor virtud fue, y es, demostrarle el amor a su familia. A través de sus manualidades, como bisutería, pinturas, tejidos, la chocolatada con churros o pastelitos fueron su especialidad.

A la historia se sumaron 6 nietos, 13 bisnietos y un tataranieto, a quienes hasta los 97 años se atrevió a visitarlos. Iba en micro.

Los 102 la encuentran “feliz”. No para de hacer chistes y disfruta caminar ¿La receta? “Comer mucha comida, tomarse un vinito de vez en cuando y no privarse de nada”, afirmó.

LE PUEDE INTERESAR

Control de plagas urbanas: hasta $200 mil para proteger el hogar

LE PUEDE INTERESAR

La onda verde también llegó a la diagonal 74, de 1 a 120

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent

La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses

Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Últimas noticias de La Ciudad

La vuelta del tren y un cambio de postal en 1 y 44

Tras el corte, volvió el GNC en las estaciones

City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29

Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
Espectáculos
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Juan Acosta y los cambios del mundo
“Le ofreció plata”: Alex Caniggia recibió una propuesta hot de una famosa
Deportes
El semillero también vive su clásico
Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Un amistoso positivo para el Lobo ante Racing
Russo recibió el alta, pero su salud sigue preocupando
La Lepra mendocina se metió en la semifinal
Policiales
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes
Leyó “rebaja en la factura de luz” y le sacaron todo
Un expiloto de TC sufrió un brutal robo a los tiros
Información General
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Obesidad: la OMS sugirió nuevos fármacos
La UE le aplicó a Google una multa de 3.500 millones de dólares
Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla