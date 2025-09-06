Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Con familia y amigos celebró otro año de vida entre anécdotas, risas y torta. Dieta sin restricciones y nada de remedios. Los tips
María Antonia Taboada tiene más de un centenar de historias para contar. Y no solo porque ayer cumplió 102 años, sino que, entre su destacado camino, tiene como anécdota haber sido compañera de primaria de René Favaloro y haber conocido a “Evita”.
Nacida el 5 de septiembre de 1923 en Catamarca, vino a La Plata con su mamá de muy pequeña. En su infancia de guardapolvos, compartió la primaria en la Escuela Nº 45 con una de las personalidades más importantes en la medicina argentina: el ilustre René Favaloro.
Al terminar sus estudios, siguió su camino como ama de casa, pero nunca dejó de mantenerse activa, una de las claves de vida, según le contó a este diario María Antonia. Por eso, en algún punto de su maravillosa inquietud, recibió una máquina de coser entregada personalmente por la trascendental María Eva Duarte de Perón, “Evita”.
Casada a los 23 años con Antonio Plaza, con quien tuvo 2 hijos (Mirta Noemí y Carlos Antonio), su mayor virtud fue, y es, demostrarle el amor a su familia. A través de sus manualidades, como bisutería, pinturas, tejidos, la chocolatada con churros o pastelitos fueron su especialidad.
A la historia se sumaron 6 nietos, 13 bisnietos y un tataranieto, a quienes hasta los 97 años se atrevió a visitarlos. Iba en micro.
Los 102 la encuentran “feliz”. No para de hacer chistes y disfruta caminar ¿La receta? “Comer mucha comida, tomarse un vinito de vez en cuando y no privarse de nada”, afirmó.
