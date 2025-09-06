En Provincia se utiliza la clásica boleta de papel

En la Provincia, mañana el votante encontrará en el cuarto oscuro la clásica boleta partidaria en papel que tendrá dos bloques: uno con los candidatos a legisladores provinciales y otro con concejales y consejeros escolares.

El elector puede optar por introducir la lista completa de un partido o cortar boleta y combinar categorías de distintas fuerzas.

Si en el sobre no aparece ninguna boleta o falta una categoría, el voto se considera en blanco.

Si hay dos boletas para el mismo cargo, se anula.

Las mesas en las escuelas se habilitan de 8 a 18 horas. Para votar el elector debe llevar el último ejemplar del documento de identidad (el que figura en el padrón o posterior).

Los electores que tengan 16 o más años al momento de votar, tienen el derecho cívico de sufragar. Aquellos menores de 18 y los mayores de 70 no tendrán sanciones en caso de no asistir (voto opcional).

Estamos en veda electoral. Concluye mañana a las 21,