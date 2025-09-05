Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido

5 de Septiembre de 2025 | 18:58

Indignación. Esa es la reacción más coincidente tras difundirse un video que muestra un acto de maltrato animal extremo: una mujer ató a su perro al paragolpes trasero de su automóvil y aceleró, arrastrando al animal por varias cuadras. El hecho ocurrió en plena vía pública en la zona de 153 y 50 bis, y fue registrado por vecinos que no dudaron en filmar la escena.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una ola de indignación y repudio entre los platenses. Según testigos, el perro quedó gravemente herido tras el arrastre, con múltiples contusiones y laceraciones. Tras el incidente, el animal fue trasladado a un veterinario de urgencia, donde permanece bajo cuidados intensivos.

Autoridades locales y organizaciones de protección animal confirmaron que se inició una denuncia penal contra la mujer por maltrato animal agravado, y advirtieron que podrían aplicarse sanciones penales severas. “Es un caso que nos duele profundamente y demuestra la necesidad de reforzar la conciencia sobre el respeto y cuidado hacia los animales”, señaló un representante de la Municipalidad.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Usuarios expresaron su indignación y exigieron que se tomen medidas rápidas para que hechos de este tipo no queden impunes. Varias ONG locales se sumaron a la denuncia y pidieron colaboración para la recuperación del perro.

Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la protección animal en Argentina y la importancia de denunciar cualquier forma de violencia hacia los seres vivos. La policía y las autoridades municipales aseguraron que seguirán de cerca el caso y que se aplicarán todas las sanciones que la ley prevé.

