La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral

El tiempo en La Plata se presentaba este sábado con cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 1 grado y máxima de apenas 13 grados, informó el Servicios Meteorológico Nacional (SMN). No obstante, esta mañana el termómetro marco 0 grado.

Para mañana, domingo de elecciones en la Ciudad, se aguarda cielo despejado a parcialmente nublado por la tarde y mayormente nublado hacia la noche, vientos leves y temperaturas de entre 5 y 17 grados.

En tanto que el lunes se presentará con cielo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 7 grados y máxima de 16, reportó el SMN.