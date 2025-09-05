Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata
Este domingo, más de 13 millones de bonaerenses volverán a las urnas en una jornada clave para renovar parte de la Legislatura provincial y los cuerpos deliberativos municipales.
Las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Cómo se sabe, el Gobierno de la Provincia decidió que no haya PASO y resolvió desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, que se realizarán el 26 de octubre.
Legislatura bonaerense:
- Se renuevan 46 bancas en la Cámara de Diputados.
- Se renuevan 23 bancas en el Senado provincial.
Municipios:
- En los 135 distritos bonaerenses se eligen 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.
- En total, se trata de una renovación de la mitad de la Legislatura provincial: el cuerpo completo está formado por 92 diputados y 46 senadores, y la mitad de ellos finaliza mandato a fin de año.
En la Provincia de Buenos Aires se utilizará la boleta partidaria o sábana, el sistema tradicional con listas completas por cada fuerza.
Esto la diferencia de las elecciones nacionales, donde por primera vez se aplicará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).
La Provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales, que abarcan los 135 municipios. En cada una se renuevan cargos legislativos según corresponda:
- Primera Sección: 8 senadores.
- Segunda Sección: 11 diputados.
- Tercera Sección: 18 diputados.
- Cuarta Sección: 7 senadores.
- Quinta Sección: 5 senadores.
- Sexta Sección: 11 diputados.
- Séptima Sección: 3 senadores.
- Octava Sección: 6 diputados.
- Primera Sección Electoral: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Isidro, San Fernando, San Martín, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
- Segunda Sección Electoral: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.
- Tercera Sección Electoral: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.
- Cuarta Sección Electoral: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
- Quinta Sección Electoral: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.
- Sexta Sección Electoral: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.
- Séptima Sección Electoral: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.
- Octava Sección Electoral: La Plata.
- Horario de votación: de 8 a 18 horas.
- Documentos válidos: se puede votar con cualquiera de los DNI habilitados por la Cámara Nacional Electoral, siempre que sea el ejemplar igual o posterior al que figura en el padrón.
- Sistema: boleta sábana por partido o frente político.
- Ámbito: elecciones exclusivamente provinciales y municipales; las nacionales serán el 26 de octubre.
