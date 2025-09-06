Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación

Según directivos y gerentes de equipos de trabajo de casas de electrodomésticos de la Ciudad, los precios de los productos “línea blanca” atraviesan una tendencia a la baja.

Para responder la pregunta del por qué, destacan un escenario crítico y con “poco movimiento de salida”, señalan la liquidación de artefactos estacionales -como los de calefacción- y apuntan a la necesidad imperante por levantar un “agosto definitivamente malo en las ventas”.

Aunque el descenso de los precios parece ser multifactorial o, por lo menos divergente según el comercio, los responsables coincidieron en que las elecciones, tanto provinciales como nacionales, serán una bisagra para los meses venideros.

Promociones y descuentos

Luis María Capdevielle Hardoy, uno de los directores de “Center Hogar” una casa con varias sucursales en la Ciudad, contó a este diario: “No hubo una baja notable en los precios. Pero tampoco hubo aumentos. Lo que sí hay son varias promociones para palear que agosto fue malo”. Además, explicó: “Fue negativo en ventas respecto a la tendencia creciente durante el año”.

Al intento por levantar las transacciones de agosto, también trasciende la estacionalidad: se intenta vender los artefactos remanentes habituales de invierno. “Hay descuentos también para rotar la mercadería. Las compras del stock son anticíclicas: en invierno se vende lo que se compró en enero. La idea es vender todo el stock que se adquirió. De otro modo, no es negocio para nosotros”, explicó Capdeville Hardoy.

Algo similar ocurre en “Casa Silvia” de 12, entre 63 y 64. “En mi local, notamos que la baja de los precios es por productos que están saliendo de temporada, como la calefacción a gas y eléctrica”, explicó a este diario, Juan José Etcheverry. “Tenemos hasta un 30 por ciento de descuento y muchas cuotas sin interés. Para darte un ejemplo, un calefactor bajó de 470.000 a 350.000 pesos”, continuó.

En “Mannarino” de 44 esquina 28, sobrevuela un escenario de “promoción continua”. Fernando Sánchez, representante del equipo de trabajo, dijo que “bajamos los precios porque no hay ventas. Está todo muy parado. El termómetro nuestro es que no vemos gente en la calle”. A su vez, advirtió: “La gente cuida el mango. Antes de comprar un electrodoméstico ve la posibilidad de arreglar o zafar. Si bajamos los precios es para tratar de vender y mantenernos competitivos”.

En julio, la inflación fue de 1,9 por ciento, apenas por encima de la de junio y mayo. Hay que descender hasta marzo para encontrar una cifra cercana al 4 por ciento.

La tendencia estable no ayudó a la venta. “Antes, la inflación te ayudaba a vender. Las personas, ante la urgencia de que suba el electrodoméstico de precio, pagaba el producto lo antes posible. Lo mismo sucede con las cuotas”, analizó Sánchez.

En este comercio, algunos valores bajaron hasta el 25 por ciento y también se venden en cuotas. “Lo real es que a pesar de que las empresas suben los precios de lista, nosotros absorbemos los costos y mantenemos el valor. Lo mismo con la financiación: elegimos absorber la diferencia para continuar generando ventas”, manifestó el representante del comercio de calle 44.

On City otra cadena con presencial local, ofrece en estos días la heladera No Frost Samsung, que estaba en 1.1 millón a 779.999 pesos. También está el equipo de aire acondicionado Split Inverter Electra (Frio/Calor 3010) a 679.879 pesos, el 46% abajo del precio anterior.

Los tres representantes de los comercios consultados por EL DIA coincidieron en que la efervescencia electoral afecta la salida de los productos.

“Son trascendentales. La gente se guarda previo a las elecciones y dilata el gasto”, analizó Capdeville Hardoy y añadió: “Veremos pos elecciones, si la tendencia a la baja era coyuntural por las elecciones o por algo más profundo”.

Asimismo, Etcheverry puntualizó: “Seguramente influya lo que pase el domingo. Si se mantiene todo normal, es decir con cierto nivel de estabilidad, las promociones seguirán estando”.