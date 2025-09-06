Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 6 de septiembre del 2025

Uno por uno, los beneficios que otorga la billetera virtual del Bapro

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 6 de septiembre del 2025
6 de Septiembre de 2025 | 07:50

Escuchar esta nota

Arrancó septiembre 2025 y Cuenta DNI del Banco Provincia activó los descuentos del nuevo mes. Según se informó, la billetera virtual del BaPro mantiene uno de sus beneficios más solicitados: el reintegros en carnicerías .

Lo cierto es que en un contexto económico desafiante, las promociones de las billeteras digitales se vuelven herramientas clave para ahorrar en compras esenciales. Es por eso que ya están vigentes los descuentos de este mes con la app del banco bonaerenses.

Cuenta DNI: el beneficio más esperado que continúa en septiembre 2025

Durante agosto, los usuarios de Cuenta DNI pudieron disfrutar del descuento más esperado por los usuarios. Se trata del que aplica en carnicerías, granjas y pescaderías. Y este mes estará vigente nuevamente.

Durante septiembre 2025 se anunció que tendrá dos jornadas reservadas: los sábados 6 y 20 de septiembre. Se trata de un 35 % de descuento, con tope de $6.000 por día (equivalente a compras por $17.000).

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

Estos son todos los descuentos previstos para ahorrar con Cuenta DNI en septiembre 2025:

- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20. Tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.000 en compras.
- Comercios de cercanía: 20% todos los viernes. Tope de $4.000, lo que equivale a un consumo de $20.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).
- Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en diferentes fechas del mes.
- Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000).
- Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral

LE PUEDE INTERESAR

La vuelta del tren y un cambio de postal en 1 y 44

Además, sigue vigente la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.

 

Promo especial por el aniversario del Banco Provincia

El Banco Provincia abrió sus puertas el 6 de septiembre de 1822. Por ello, en el 203° aniversario, Cuenta DNI anunció un beneficio exclusivo en gastronomía.

El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, los usuarios podrán acceder a un 30% de descuento en comercios del rubro gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por persona, alcanzable con consumos de $26.700.

Plazos fijos en Cuenta DNI

Por otro lado, el Banco Provincia anunció recientemente que habilitó la constitución de plazos fijos en Cuenta DNI con una tasa promocional del 52%, la más alta del mercado. En los primeros meses de funcionar dicha herramienta, más de 60.0000 usuarios efectuaron inversiones por $150.000 millones.

Asimismo, la billetera virtual sigue adelante con el otorgamiento de préstamos personales. No obstante, se debe aclarar que este beneficio está sujeto a la situación financiera de cada persona.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consulta aquí el padrón para las elecciones del domingo

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo

Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares

La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico

Compartió aula con Favaloro y ya festejó sus 102
Últimas noticias de La Ciudad

Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia

Los números que salieron hoy sábado en el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral

La vuelta del tren y un cambio de postal en 1 y 44
Espectáculos
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Juan Acosta y los cambios del mundo
“Le ofreció plata”: Alex Caniggia recibió una propuesta hot de una famosa
Policiales
Tragedia en la autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Fentanilo: más informes revelan datos alarmantes
Deportes
Se viene una final prometedora en el US Open: Sinner ganó y definirá el título con Carlos Alcaráz
Colapinto, con mejor ritmo que Gasly, subió al puesto 14° en la última prueba en Monza: se viene la clasificación
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
El semillero también vive su clásico
Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo
Información General
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Obesidad: la OMS sugirió nuevos fármacos
La UE le aplicó a Google una multa de 3.500 millones de dólares
Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla