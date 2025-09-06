En las últimas horas, una joven de 27 años y su acompañante debieron ser asistidos por personal del SAME minutos antes de las 4.30 de la madrugada de este sábado. Fue tras colisionar el auto en que circulaban a gran velocidad contra un poste de hormigón de energía eléctrica y un poste de luminaria pública, en la calle Montevideo y 6, en la localidad de Berisso.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que además de trabajar dos ambulancias, trabajaron efectivos de la guardia de Defensa Civil y agentes de Seguridad Vial, junto con efectivos policiales de la Distrital Berisso.

En tanto, el rodado involucrado es un vehículo marca Peugeot modelo 308, cuyo marcador de velocidad quedó trabado superando los 80 kilómetros por hora, y que la mujer que lo conducía tuvo que quedar en observación en el Hospital Mario Larrain de la misma localidad.