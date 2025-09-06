Duro cruce entre Guillermo Francos y el Gordo Dan

El cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y Eduardo Parisini (alias el Gordo Dan) fue el reflejo de la dura interna que se vive dentro de La Libertad Avanza (LLA). Y expresa el enojo de las fuerzas digitales encolumnadas detrás de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, y duramente enfrentada con su hermana, Karina Milei.

Daniel Parisini, un vocero del Gobierno conocido como “El Gordo Dan”, atacó al senador nacional del Pro, Luis Juez, por votar en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad. En un posteo en X, hizo un repudiable comentario sobre Milagros, la hija del legislador cordobés y quien tiene parálisis cerebral. “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija”, escribió.

Y agregó: “No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió el comentario y declaró en TN: “Me parece absolutamente fuera de lugar y creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mi no me sorprende para nada”.

Francos contó que se comunicó con Juez para decirle que repudiaba el comentario que emitió “Gordo Dan” y le pidió disculpas. “No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, afirmó.

Minutos después, el publicista del Gobierno borró el tuit. Aunque ayer volvió a subirlo, provocando de esta manera a Franco.

Juez no se expresó sobre el comentario de “Gordo Dan”, sin embargo, reposteó un tuit de su hijo, Martín, quien declaró: “Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar y la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar, no me quiero imaginar al resto. Sepan muchachos que el daño que le hacen al Presidente es incalculable”.

Durante el debate en el recinto, Juez no habló hasta antes de finalizados los discursos. Se limitó a pedir únicamente una interrupción de solo 30 segundos previo a que se votara el rechazo o la convalidación del veto.

“Antes de que esa pantalla se pinte de verde, quiero, con el corazón, agradecerle a todos. Sin distinción de bancada, de pensamiento y de ideología. Quiero agradecerles en nombre de mi hija Milagros y mi señora”, dijo.

“Quiero agradecerles en nombre de las cientos de miles de criaturas e inmensa cantidad de asistentes terapéuticos, rehabilitadores y transportistas. En nombre de ellos y mío, muchas gracias”, sumó.

Los libertarios se ensañaron con él porque votó a favor de la ley de emergencia en Discapacidad y de la ley que actualiza jubilaciones, ambos proyectos luego vetados por Milei. Juez votó en sentido contrario al oficialismo en esas iniciativas, pero no dejó de ser un aliado de LLA.