Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares

El riesgo país superó los 900 puntos y tocó su nivel más alto en casi 5 meses, al tiempo que las acciones argentinas cerraron dispares en Wall Street. Mientras tanto, el S&P Merval avanzó en pesos, pero bajó en dólares, frente a la máxima cautela inversora en la última jornada antes de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

El panel líder de BYMA ganó 0,4% a 1.997.624,37 unidades, pero medido en dólares cedió un 0,3% a 1.436 puntos.

En la semana se estima que el Gobierno utilizó aproximadamente u$s500 millones para contener el precio del “billete verde”, que en el comienzo de la semana llegó a superar los $1.370. Oficialmente ya se informó una venta de casi U$S200 millones el martes y una compra de U$S30 millones el miércoles, mientras que entre jueves y viernes se habrían sumado nuevas ventas (no confirmadas aun) por U$S330 millones.

Por el lado del dólar oficial cerró hoy en $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $5 respecto del cierre de ayer.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.387,867 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.390.

De este modo, el dólar cerró la última hábil previa a las elecciones del domingo por debajo de la barrera de los $1.400 que llegó a superar al comienzo de la semana. El martes, el Gobierno anunció la decisión de intervenir en el mercado para contener la cotización en medio de la tensión electoral.

El dólar blue se cotizó a $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 0,37% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.363,5 con una suba de 0,1% y un incremento de 1,5% en lo que va del mes.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,2% hasta $1.380,38, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,3% hasta los $1.385,41.