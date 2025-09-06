Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares

Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte
Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte
La gran incógnita del domingo: cómo puede incidir la baja participación en las elecciones bonaerenses
Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata
Apagón en el Bosque: Gimnasia formalizó la denuncia para que se investigue en la Justicia
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Cambiaron el Día del Empleado de Comercio: cuándo será y qué monto extra corresponde cobrar
La insólita propuesta que le hizo un exnovio a Marcela Tauro: “Hacía 30 años que no lo veía”
El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan
Bajo el agua: Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos del interior bonaerense
Los domingos, el diario EL DIA prefiere romper con la monotonía
Euge Quevedo se hartó de las críticas por cómo cantó el Himno y salió con todo a responder
Viernes positivo para Gimnasia en sus amistoso contra Racing: qué equipos puso Orfila
¿Milei rompió la veda? El violento mensaje contra el periodismo
VIDEO. Libella Editorial inauguró su nuevo espacio en City Bell
Independiente rompió con Conmebol y Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"
VIDEO.- Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL
Sonríen los auxiliares de escuelas en La Plata y la Provincia: les pagarán un plus para garantizar la limpieza tras las elecciones
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Trump: “Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura”
Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico
Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes
La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El riesgo país superó los 900 puntos y tocó su nivel más alto en casi 5 meses, al tiempo que las acciones argentinas cerraron dispares en Wall Street. Mientras tanto, el S&P Merval avanzó en pesos, pero bajó en dólares, frente a la máxima cautela inversora en la última jornada antes de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
El panel líder de BYMA ganó 0,4% a 1.997.624,37 unidades, pero medido en dólares cedió un 0,3% a 1.436 puntos.
En la semana se estima que el Gobierno utilizó aproximadamente u$s500 millones para contener el precio del “billete verde”, que en el comienzo de la semana llegó a superar los $1.370. Oficialmente ya se informó una venta de casi U$S200 millones el martes y una compra de U$S30 millones el miércoles, mientras que entre jueves y viernes se habrían sumado nuevas ventas (no confirmadas aun) por U$S330 millones.
Por el lado del dólar oficial cerró hoy en $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $5 respecto del cierre de ayer.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.387,867 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.390.
De este modo, el dólar cerró la última hábil previa a las elecciones del domingo por debajo de la barrera de los $1.400 que llegó a superar al comienzo de la semana. El martes, el Gobierno anunció la decisión de intervenir en el mercado para contener la cotización en medio de la tensión electoral.
LE PUEDE INTERESAR
Los primeros resultados se difundirían a las 21
LE PUEDE INTERESAR
Los radicales platenses, en el Comité Provincia
El dólar blue se cotizó a $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 0,37% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.363,5 con una suba de 0,1% y un incremento de 1,5% en lo que va del mes.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,2% hasta $1.380,38, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,3% hasta los $1.385,41.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí