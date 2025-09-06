El semillero también vive su clásico

En las calles de la ciudad se siente una vibra diferente, y otra vez los equipos platenses son los protagonistas de esta sensación. Desde las 9 de la mañana se juega el clásico de divisiones juveniles entre Gimnasia y Estudiantes, Pinchas y Triperos. En este sentido, las categorías mayores se enfrentan en Estancia Chica, mientras que las menores harán lo propio en el Country Club.

Esta es una semana diferente a las demás en relación a materia deportiva, ya que a mitad de la misma se disputó el clásico de Reserva en el predio de City Bell, en el cual, terminaron igualados sin goles. Y este sábado, las formativas también pondrán el ambiente y color a la jornada número 25 del Torneo de Divisiones Juveniles de la Liga Profesional.

De esta forma, en diálogo con este medio los protagonistas contaron sus expectativas y cómo viven las horas previas al partido más importante del año. Luciano Barrientos y Santino Fabi, futbolistas de Gimnasia y Estudiantes respectivamente, participaron de la charla futbolera. El Pitu, como lo llaman sus amigos, es oriundo de Comodoro Rivadavia. A su vez, es categoría 2006 y llegó al Lobo en 2022. Se desempeña como volante en la Cuarta. Además, tuvo participaciones en Reserva, y este año llegó a tener presencia en los entrenamientos del primer equipo.

Por su parte, Fabi, categoría 2005 nacido en Saladillo, es el marcador de punta derecho de la Cuarta división de Estudiantes. También ha tenido convocatorias con la Reserva, con quien se entrena normalmente, al igual que con el plantel conducido por Eduardo Domínguez.

De cara al partido de hoy que se disputará en el predio de Abasto, el defensor estudiantil comenzó: “Estamos tranquilos, sabemos lo que significa este tipo de partidos para los compañeros, el cuerpo técnico y el Club. Por eso lo tomamos con calma, sabiendo que vamos a dar lo mejor de nosotros”. Por su parte, el volante albiazul sostuvo que “se preparan de otra forma, porque es un partido diferente a los demás”.

De por sí, los partidos de juveniles se juegan de otra manera, son de más presión, lucha, vehemencia y roce, a diferencia de los partidos de Reserva o Primera. Y esta diferencia se nota aún más en los clásicos. “Hay una gran diferencia, se lucha y se mete más. Es otro ritmo”, marcó Barrientos. A su vez, el saladillense retrucó: “Es distinto el ritmo que le metemos. Primera es de más juego, mientras que en inferiores es de más lucha, choque, más pelotazos”.

En relación a los posicionamiento, Estudiantes se encuentra ubicado decimoprimero en la tabla general, en tanto, que en Cuarta está quinto. Además, los dirigidos por Leandro Testa vienen de caer 3-1 ante Belgrano. En ese sentido, en cuanto a la recuperación Fabi expresó: “Esta semana fue bien de clásico, sabemos al equipo que nos enfrentamos y lo que significa este tipo de partidos para el Club. En cuanto a la tabla hoy la dejamos a un lado, lo importante es dar lo mejor de nosotros”.

Por su lado, la divisional de Gimnasia que se encuentra en la decimosegunda posición no disputó el último partido ante Talleres por las fuertes lluvias. Además en la tabla general ocupa el lugar número 18. “Hablamos en la semana mucho con el entrenador donde nos dejó en claro que es un partido distinto, que hagamos lo que sabemos hacer. Nos transmitió mucha tranquilidad para llegar de la mejor forma”, dijo el Pitu.

Por otro lado, EL DIA se metió en la intimidad del vestuario, para saber de que manera inicia la jornada del futbolista en las horas previas al encuentro. “Arrancamos temprano, para llegar 7.45 a Estancia Chica y poder desayunar para ya cambiarnos, realizar los calentamientos y focalizarnos en el encuentro”, de esta forma se refería el jugador de gimnasista.

Mientras que la dinámica estudiantil será similar, ya que por la cercanía geográfica entre ambos predios, el plantel partirá desde City Bell alrededor de las 7.15. En tanto, las menores que harán de local en el Country se reunirán pasado ese horario.

“No lo vivimos con nerviosismo, sino que con ganas de jugar el partido. Arrancamos el día de otra forma, porque sabes que se viene el clásico. En la previa metemos un rato de mate, música y entrar de lleno al partido”, anticipo el jugador de Estudiantes.

Asimismo, expresó lo que significa tener que disputar un partido de esta talla en condición de visitante, “Está bueno sentir esa presión de jugar fuera de casa. Me ha tocado estar en el banco en un clásico de reserva. Esta es la primera vez que voy a jugar de titular en la cancha de ellos”.

Caso similar el de Barrientos que hoy disputará su primer clásico jugando como en Abasto: “Siempre es el lindo jugar de local. Hace varios años que nos tocaba jugar fuera de casa. Encima es la primera vez que me toca disputarlo de local, así que eso le da un plus y va a estar muy bueno”.

Por otro lado, también remarcaron lo importante que es para ellos disputar este tipo de partidos, pero sobre todo en la categoría en la que se desempeñan, teniendo en cuenta la cercanía que hay con la Reserva y Primera, para poder cumplir el “Sueño del Pibe”. “Cuando te llaman para entrenar con ellos (Primera), se te viene a la cabeza tu ciudad y muchas cosas”, tiró Luciano. “Es hermoso entrenar en primera, por la calidad de futbolistas que hay, por el roce que se genera y poder compartir ese momento con los fenómenos que están ahí”, reflexionó Santino.

De esta manera, los pibes contaron y transmitieron la forma en la que se viven los días y las horas previas al clásico de divisiones juveniles, que desde las 9 tendrá una nueva edición en City Bell (menores) y en Abasto (mayores), por la fecha 24 del campeonato de AFA.