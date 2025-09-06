Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro

Cruel derrota de Argentina por 28-24 este sábado ante Australia en la tercera jornada del Rugby Championship. Angus Bell, con un try en el último suspiro, selló la remontada de los Wallabies frente a unos Pumas que llegaron al descanso con ventaja de 21-7.

Además de ese try de Bell en el minuto 80+6, contribuyeron a la remontada de los Walabies Joseph-Aukuso Suaalii con un doblete y Nic White con otro try para contrarrestar las anotaciones de Santiago Carreras y Bautista Delguy.

Australia tenía la opción de empatar cuando perdía 24-21 a un minuto del final, pero el capitán Harry Wilson, conocido por no rendirse nunca, se la jugó por la victoria.

"Podríamos haber pateado (el penal) y haber logrado el empate (...), pero todos creíamos que podíamos terminar el trabajo y los chicos también querían ganar el juego, como un grupo en el campo, todos sintiendo el momento", destacó Wilson tras el partido.

El capitán australiano destacó el triunfo de su equipo: "No estuvimos en nuestro mejor nivel hoy, pero encontrar una manera de ganar contra una formación de tanta tan alta calidad tiene verdadero mérito".

El resultado dejó a los Wallabies con dos triunfos en tres partidos en el torneo, antes del partido de vuelta contra Los Pumas previsto en Sídney la próxima semana.

Cada victoria en este torneo es crucial para sumar puntos en el ránking mundial de cara al sorteo previsto en diciembre para el Mundial de 2027, que se disputará en Australia.

Los Pumas llegaron al choque llenos de confianza tras su gran triunfo por 29-23 frente a Nueva Zelanda en Buenos Aires, pero perdieron fuerza en la segunda parte.

"Duele mucho" perder así

Argentina golpeó primero, con Carreras acertando un golpe a corta distancia en el minuto cinco, y repitiendo desde 40 metros pocos minutos después.

Inicialmente, Australia tuvo más posesión y territorio, pero sin lograr puntos antes de una pausa de tres minutos a mitad del primer tiempo para hidratarse, debido al intenso calor en Townsville.

Sin embargo, siguieron presionando con un punto de White aunque la ventaja apenas duró y los Pumas sorprendieron con dos ensayos en cuatro minutos.

Australia reaccionó tras el descanso y redujo la diferencia a seis puntos.

A dos minutos del cierre, Juan Cruz Mallía parecía haber asegurado la victoria para Argentina antes del inesperado desenlace y el ensayo de Bell, que dio la victoria a los Wallabies.

"Felicitaciones a Australia, aprovecharon su chance", declaró el capitán argentino Julián Montoya, quien lamentó la manera como acabó el partido: "Ganamos y perdemos juntos, pero (perder) así duele mucho".

En el otro partido de la 3ª jornada, en Auckland, Nueva Zelanda se impuso por 24-17 a Sudáfrica, una victoria que coloca a los All Blacks líderes de la clasificación con 10 puntos, por 9 de Australia.

Argentina ocupa el tercer lugar con 5 puntos y cierran los Springboks sudafricanos con 4 unidades.

Es la 51ª victoria consecutiva de los All Blacks en Auckland.

Dentro de una semana se disputará la 4ª fecha, con los mismos partidos pero cambiando de escenario: Sídney y Wellington.