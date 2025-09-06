¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral? 

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con nuevas ediciones de sus clásicos programas. En esta nota, los invitados. Este fin de semana, las clásicas mesazas vuelven a la pantalla con grandes figuras del espectáculo, la política y el periodismo.

Los invitados de Mirtha

La Noche de Mirtha, conducida por Mirtha Legrand, se emitirá el sábado 6 de septiembre a las 21:30 hs. Los invitados de la diva serán:

La actriz Nora Cárpena

El periodista y psicólogo Diego Sehinkman

El actor Luciano Cáceres

La bailarina y coreógrafa Mora Godoy

El influencer, activista y actual conductor de Trato hecho Santi Maratea

Los invitados de Juana

En tanto, el domingo 7 de septiembre a las 13:45 hs, Juana Viale tomará la posta con Almorzando con Juana, que contará con la presencia de: